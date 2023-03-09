25 раз откладывался вывоз мусора из-за парковки автомобилей у баков в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
25 случаев было зафиксировано в Нижнем Тагиле, 3 — в Краснотурьинске, а также по 1 — в поселках Забельный, Ребристый и в Цементном городском округе. К примеру, вывоз ТКО с контейнерной площадки на Мира, 42 в Нижнем Тагиле в феврале был перенесен 4 раза.
Для осуществления погрузки ТКО мусоровозу необходимо пространство перед контейнерами шириной в 4,5 метра. Если же контейнерная площадка заблокирована транспортными средствами, экипаж спецтехники фиксирует данный факт и продолжает движение по маршруту. Впоследствии вся информация передается в диспетчерскую службу оператора, а затем собственнику места накопления ТКО для принятия необходимых мер.
«За редким исключением при повторном заезде мусоровоз проводит отгрузку и замусоривания территории удается избежать. Отдельно хочу поблагодарить руководство управляющих компаний, которые помогают нам осуществлять нашу деятельность: размещают на контейнерных площадках информационные плакаты, разграничивают парковочные места на придомовой территории, визуально отделяя зону погрузки около места накопления ТКО», - отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.