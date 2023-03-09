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25 раз откладывался вывоз мусора из-за парковки автомобилей у баков в Нижнем Тагиле

9 марта 2023, 10:35
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
В феврале в Свердловской области компании «Рифей» более 30 раз приходилось откладывать вывоз мусора. Причиной тому стали припаркованные у мусорных баков автомобили.

25 случаев было зафиксировано в Нижнем Тагиле, 3 — в Краснотурьинске, а также по 1 — в поселках Забельный, Ребристый и в Цементном городском округе. К примеру, вывоз ТКО с контейнерной площадки на Мира, 42 в Нижнем Тагиле в феврале был перенесен 4 раза.

Для осуществления погрузки ТКО мусоровозу необходимо пространство перед контейнерами шириной в 4,5 метра. Если же контейнерная площадка заблокирована транспортными средствами, экипаж спецтехники фиксирует данный факт и продолжает движение по маршруту. Впоследствии вся информация передается в диспетчерскую службу оператора, а затем собственнику места накопления ТКО для принятия необходимых мер.

«За редким исключением при повторном заезде мусоровоз проводит отгрузку и замусоривания территории удается избежать. Отдельно хочу поблагодарить руководство управляющих компаний, которые помогают нам осуществлять нашу деятельность: размещают на контейнерных площадках информационные плакаты, разграничивают парковочные места на придомовой территории, визуально отделяя зону погрузки около места накопления ТКО», - отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
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#Анастасия Стрежнева#ТКО#Мусор#Рифей#Вывоз мусора#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Федор Потапов
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