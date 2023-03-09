25 раз откладывался вывоз мусора из-за парковки автомобилей у баков в Нижнем Тагиле

25 случаев было зафиксировано в Нижнем Тагиле, 3 — в Краснотурьинске, а также по 1 — в поселках Забельный, Ребристый и в Цементном городском округе. К примеру, вывоз ТКО с контейнерной площадки на Мира, 42 в Нижнем Тагиле в феврале был перенесен 4 раза.