33-летний мужчина с бородой месяц разыскивается в Нижнем Тагиле

Рост пропавшего мужчины составляет 186 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы темно-русые. В день исчезновения мужчина был одет в синие джинсы, черный пуховик, светло-коричневые кроссовки и чёрную шапку-ушанку, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».