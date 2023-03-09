TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

33-летний мужчина с бородой месяц разыскивается в Нижнем Тагиле

9 марта 2023, 14:59
Фото: 1MI
33-летний Полевых Егор Витальевич, проживающий в Нижнем Тагиле, бесследно исчез 18 февраля 2023 года.

Рост пропавшего мужчины составляет 186 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы темно-русые. В день исчезновения мужчина был одет в синие джинсы, черный пуховик, светло-коричневые кроссовки и чёрную шапку-ушанку, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Особые приметы у пропавшего: носит бороду.

Всех, кто может знать о местонахождении 33-летнего тагильчанина, просьба позвонить по номерам телефонов, указанных в ориентировке.

Напомним, 28 февраля 2023 года пропал 22-летний екатеринбуржец Игорь Анатольевич Зуев. Его так же ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.

Читайте также:
Пропавший в Первоуральске 20-летний молодой человек найден мертвымВ Екатеринбурге прекращены поиски 12-летней пропавшей школьницыПропавшего в Свердловской области рыбака нашли мертвым
22-летний мужчина в очках неделю разыскивается в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пропал#Пропал человек#Поиск#Волонтеры#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
Сегодня, 09:32
Восемь детей и неидеальная жизнь: блогер из Тагила рассказала о женском счастье
Вчера, 13:39
«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больнице
Вчера, 07:12
В Нижнем Тагиле будут вести статистику случаев нападений бродячих собак на людей
Сегодня, 15:12
В Нижнем Тагиле разрешение на земляные работы будут выдавать в МФЦ
Сегодня, 15:17
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
Сегодня, 14:20