33-летний мужчина с бородой месяц разыскивается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Рост пропавшего мужчины составляет 186 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы темно-русые. В день исчезновения мужчина был одет в синие джинсы, черный пуховик, светло-коричневые кроссовки и чёрную шапку-ушанку, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Особые приметы у пропавшего: носит бороду.
Всех, кто может знать о местонахождении 33-летнего тагильчанина, просьба позвонить по номерам телефонов, указанных в ориентировке.
Напомним, 28 февраля 2023 года пропал 22-летний екатеринбуржец Игорь Анатольевич Зуев. Его так же ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.