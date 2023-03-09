440 тысяч школьников из Свердловской области поедут в оздоровительные лагеря

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Свердловской области началась оздоровительная кампания, в рамках которой приблизительно 440 тысяч юных свердловчан смогут поправить здоровье и провести время с пользой в лагерях. Поездки планируются весной, во время каникул.
Перед началом летней кампании почти 1300 учреждений отдыха откроют свои двери. Среди них — ДОЛы разного масштаба: и городские досуговые центры, и санатории, и множество других мест. Об этом сообщил свердловский министр образования Юрий Биктуганов.
На организацию детского отдыха из бюджета Среднего Урала направят свыше 2,5 миллиарда рублей.