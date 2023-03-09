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440 тысяч школьников из Свердловской области поедут в оздоровительные лагеря

9 марта 2023, 04:26
Фото: 1MI
Около 440 тысяч детей, обучающихся в школах Свердловской области, поедут в детские учреждения организации отдыха школьников. Туда же отправится приблизительно 1000 ребят, приехавших на территорию Среднего Урала из ДНР.

В Свердловской области началась оздоровительная кампания, в рамках которой приблизительно 440 тысяч юных свердловчан смогут поправить здоровье и провести время с пользой в лагерях. Поездки планируются весной, во время каникул.

Перед началом летней кампании почти 1300 учреждений отдыха откроют свои двери. Среди них — ДОЛы разного масштаба: и городские досуговые центры, и санатории, и множество других мест. Об этом сообщил свердловский министр образования Юрий Биктуганов.

На организацию детского отдыха из бюджета Среднего Урала направят свыше 2,5 миллиарда рублей.

Запись в лагеря на весенние каникулы стартует в Нижнем Тагиле 15 февраля
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#Дети#Детский лагерь#Летний лагерь#Отдых#Детский отдых#Свердловская область#Общество#Анна Варнакина
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