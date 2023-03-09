АО «Уралэлектромедь» запустило в эксплуатацию анодную печь № 2

В техноэнергетическом агрегате печи были очищены от пыли воздушные ширмы – секции из трубок, через которые подается атмосферный воздух. Ширмы служат для снижения температуры отходящих газов и для нагрева воздуха, поступающего на основные горелки анодной печи.