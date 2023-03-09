АО «Уралэлектромедь» запустило в эксплуатацию анодную печь № 2

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Всего за месяц были заменены свод печи, подвеска свода, каркас печи, металлоконструкции системы испарительного охлаждения и проведена футеровка стен. Для сборки и установки печи использовали более 550 тонн огнеупорного кирпича.
В техноэнергетическом агрегате печи были очищены от пыли воздушные ширмы – секции из трубок, через которые подается атмосферный воздух. Ширмы служат для снижения температуры отходящих газов и для нагрева воздуха, поступающего на основные горелки анодной печи.
В данный момент плавильный агрегат прошел этап разогрева и уже выдал первые аноды медные.
Медеплавильный цех специализируется на переработке медьсодержащего сырья, поступающего в производство в виде черновой меди и отходов меди, которое подвергается огневому рафинированию в отражательных печах медеплавильного цеха. Основным продуктом цеха являются аноды медные, которые выступают в качестве полуфабриката и направляются на дальнейшую переработку в цех электролиза меди.
Капитальным ремонтом печи занимались работники медеплавильного цеха, цех централизованного ремонта, а также подрядные организации.