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АО «Уралэлектромедь» запустило в эксплуатацию анодную печь № 2

9 марта 2023, 07:12
Фото: ОАО «УГМК»
Капитальный ремонт анодной печи №2 медеплавильного цеха АО «Уралэлектромедь» (входит в группу компаний «УГМК») завершился в Верхней Пышме. За 2,5 года использования оборудования было произведено 670 плавок.

Всего за месяц были заменены свод печи, подвеска свода, каркас печи, металлоконструкции системы испарительного охлаждения и проведена футеровка стен. Для сборки и установки печи использовали более 550 тонн огнеупорного кирпича.

В техноэнергетическом агрегате печи были очищены от пыли воздушные ширмы – секции из трубок, через которые подается атмосферный воздух. Ширмы служат для снижения температуры отходящих газов и для нагрева воздуха, поступающего на основные горелки анодной печи.

В данный момент плавильный агрегат прошел этап разогрева и уже выдал первые аноды медные.

Медеплавильный цех специализируется на переработке медьсодержащего сырья, поступающего в производство в виде черновой меди и отходов меди, которое подвергается огневому рафинированию в отражательных печах медеплавильного цеха. Основным продуктом цеха являются аноды медные, которые выступают в качестве полуфабриката и направляются на дальнейшую переработку в цех электролиза меди.

Капитальным ремонтом печи занимались работники медеплавильного цеха, цех централизованного ремонта, а также подрядные организации.

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#Анастасия Стрежнева#Производство#УГМК#Группа УГМК#Уралэлектромедь#Общество#Свердловская область#Верхняя Пышма
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