Директор АО обвиняется в нарушении авторских прав в Екатеринбурге

Несмотря на это, до июля 2022 года в офисе его компании на компьютерах были установлены нелицензионные программы. Приобретать лицензированные версии гендиректор не стал, дабы избежать финансовых трат, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.