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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Директор АО обвиняется в нарушении авторских прав в Екатеринбурге

9 марта 2023, 07:29
Фото: 1MI
56-летний генеральный директор акционерного общества «Екатеринбургские лесные машины», проживающий в Екатеринбурге, обвиняется в использовании нелицензионных компьютерных программ.

В июне 2021 года мужчине выносили предупреждение о том, что компьютерные программы являются объектами авторских прав и запрете их незаконного использования на предприятии.

Несмотря на это, до июля 2022 года в офисе его компании на компьютерах были установлены нелицензионные программы. Приобретать лицензированные версии гендиректор не стал, дабы избежать финансовых трат, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело, которое сейчас направлено в Чкаловский районный суд для рассмотрения.

Напомним, несколько дней назад в Ленинский суд Екатеринбурга доставили экс-замначальника СУ СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко для пересмотра дела о получении им взятки в размере трехсот тысяч рублей.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Суд#Авторские права#Лицензия#Общество
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