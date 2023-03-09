Директор АО обвиняется в нарушении авторских прав в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В июне 2021 года мужчине выносили предупреждение о том, что компьютерные программы являются объектами авторских прав и запрете их незаконного использования на предприятии.
Несмотря на это, до июля 2022 года в офисе его компании на компьютерах были установлены нелицензионные программы. Приобретать лицензированные версии гендиректор не стал, дабы избежать финансовых трат, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело, которое сейчас направлено в Чкаловский районный суд для рассмотрения.
Напомним, несколько дней назад в Ленинский суд Екатеринбурга доставили экс-замначальника СУ СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко для пересмотра дела о получении им взятки в размере трехсот тысяч рублей.