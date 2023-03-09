ДТП с фурами и рейсовым автобусом произошло на Пермском тракте

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Авария произошла в дневное время на 232 км трассы Пермь - Екатеринбург. Об этом сообщает региональное ГИБДД.
По их данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции между автомобилями. Столкнулись грузовики МАН, КАМАЗ, Merseres и рейсовый автобус. Он вез пассажиров по маршруту Екатеринбург – Красноуфимск.
Никто не пострадал. А по данным Уралуправтодора, на этом участке теперь временно перекрыто движение.