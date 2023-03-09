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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

ДТП с фурами и рейсовым автобусом произошло на Пермском тракте

9 марта 2023, 13:21
Фото: 1MI
На Пермском тракте произошло массовое ДТП между грузовиками и рейсовым автобусом.

Авария произошла в дневное время на 232 км трассы Пермь - Екатеринбург. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

По их данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции между автомобилями. Столкнулись грузовики МАН, КАМАЗ, Merseres и рейсовый автобус. Он вез пассажиров по маршруту Екатеринбург – Красноуфимск.

Никто не пострадал. А по данным Уралуправтодора, на этом участке теперь временно перекрыто движение.

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#ДТП#ГАИ#Трасса#Фуры#Грузовики#Автобус#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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