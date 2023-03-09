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Екатеринбурженки возложили цветы к граффити в поддержку жертв домашнего насилия

9 марта 2023, 03:55
Фото: 1MI
К рисунку в поддержку жертв домашнего насилия несколько жительниц Екатеринбурга возложили цветы. Девушки пришли к «народному» монументу 8 марта — в честь Международного женского дня.

Со слов представительниц акции, своими действиями они хотели привлечь внимание к неустраненному половому неравенству. Екатеринбурженки считают, что неравные права среди мужчин и женщин сохраняются в различных сферах жизни общества. Это и стало причиной их решения — напомнить о ситуации в праздник женской независимости.

Стена с граффити располагается в арке между домами по улице Толмачева в Екатеринбурге. Изображение нанесла Антония Лев — художница, приехавшая в столицу Среднего Урала из Москвы. Об этом сообщает издание «Вечерние ведомости».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#8 марта#Международный женский день#Домашнее насилие#Граффити
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