Екатеринбурженки возложили цветы к граффити в поддержку жертв домашнего насилия

Со слов представительниц акции, своими действиями они хотели привлечь внимание к неустраненному половому неравенству. Екатеринбурженки считают, что неравные права среди мужчин и женщин сохраняются в различных сферах жизни общества. Это и стало причиной их решения — напомнить о ситуации в праздник женской независимости.