Екатеринбурженки возложили цветы к граффити в поддержку жертв домашнего насилия

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Со слов представительниц акции, своими действиями они хотели привлечь внимание к неустраненному половому неравенству. Екатеринбурженки считают, что неравные права среди мужчин и женщин сохраняются в различных сферах жизни общества. Это и стало причиной их решения — напомнить о ситуации в праздник женской независимости.
Стена с граффити располагается в арке между домами по улице Толмачева в Екатеринбурге. Изображение нанесла Антония Лев — художница, приехавшая в столицу Среднего Урала из Москвы. Об этом сообщает издание «Вечерние ведомости».