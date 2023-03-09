Греф: Сбер имеет достаточные резервы для выплаты дивидендов

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Как сообщает tass.ru, бизнес-модель Сбера позволила успешно справиться с очередной сложной ситуацией. Меры, которые были предприняты менеджментом банка, обернулись в минувшем году чистой прибылью в размере 270,5 миллиарда рублей. В настоящее время объем собственных средств банка составляет 5,8 триллиона рублей. При этом довольно велик базовый капитал по группе, достаточность которого увеличилась до 14,8 процента. Такой запас прочности достаточен для выплаты дивидендов по итогам работы финансового учреждения в прошлом году.
В начале февраля замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил представителям СМИ о том, что акционерам банка можно рассчитывать на выплату дивидендов Сбербанком за прошлый год общим объемом не менее 50 процентов от прибыли.
В ушедшем году акционерами банка на годовом собрании было принято решение не рассматривать выплату дивидендов за предшествующий год.