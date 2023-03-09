Греф: Сбер имеет достаточные резервы для выплаты дивидендов

Как сообщает tass.ru, бизнес-модель Сбера позволила успешно справиться с очередной сложной ситуацией. Меры, которые были предприняты менеджментом банка, обернулись в минувшем году чистой прибылью в размере 270,5 миллиарда рублей. В настоящее время объем собственных средств банка составляет 5,8 триллиона рублей. При этом довольно велик базовый капитал по группе, достаточность которого увеличилась до 14,8 процента. Такой запас прочности достаточен для выплаты дивидендов по итогам работы финансового учреждения в прошлом году.