TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Греф: Сбер имеет достаточные резервы для выплаты дивидендов

9 марта 2023, 13:49
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, запаса прочности, которого достиг банк, достаточно, чтобы финансовое учреждение смогло вернуться к вопросу о дивидендах акционерам. Их могут выплатить по итогам прошлого года. Об этом свидетельствуют слова Грефа в материалах к отчетности банка.

Как сообщает tass.ru, бизнес-модель Сбера позволила успешно справиться с очередной сложной ситуацией. Меры, которые были предприняты менеджментом банка, обернулись в минувшем году чистой прибылью в размере 270,5 миллиарда рублей. В настоящее время объем собственных средств банка составляет 5,8 триллиона рублей. При этом довольно велик базовый капитал по группе, достаточность которого увеличилась до 14,8 процента. Такой запас прочности достаточен для выплаты дивидендов по итогам работы финансового учреждения в прошлом году.

В начале февраля замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил представителям СМИ о том, что акционерам банка можно рассчитывать на выплату дивидендов Сбербанком за прошлый год общим объемом не менее 50 процентов от прибыли.

В ушедшем году акционерами банка на годовом собрании было принято решение не рассматривать выплату дивидендов за предшествующий год.






Подпишитесь
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
Сегодня, 09:32
Восемь детей и неидеальная жизнь: блогер из Тагила рассказала о женском счастье
Вчера, 13:39
«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больнице
Вчера, 07:12
В Нижнем Тагиле будут вести статистику случаев нападений бродячих собак на людей
Сегодня, 15:12
В Нижнем Тагиле разрешение на земляные работы будут выдавать в МФЦ
Сегодня, 15:17
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
Сегодня, 14:20