Хави признался, что он рад возможному продлению контракта с «Барселоной»

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Тренер надеется, что он останется во главе каталонского клуба при условии, что команда завоюет трофеи в текущем сезоне, и рад иметь такую возможность. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на испанские СМИ.
«Барселона» под руководством Хави лидирует в нынешнем сезоне Ла Лиги, имея в своем активе 62 очка после 24 проведенных встреч. В январе 2023 года сине-гранатовые выиграли Суперкубок Испании, одолев в финале мадридский «Реал» (3:1).