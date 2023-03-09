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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Хави признался, что он рад возможному продлению контракта с «Барселоной»

Сегодня, 16:02
Наставник «Барселоны» Хави отреагировал на возможность продолжения сотрудничества с каталонцами. Испанец был приглашен на должность главного тренера «Барсы» осенью 2021 года.

Тренер надеется, что он останется во главе каталонского клуба при условии, что команда завоюет трофеи в текущем сезоне, и рад иметь такую возможность. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на испанские СМИ.

«Барселона» под руководством Хави лидирует в нынешнем сезоне Ла Лиги, имея в своем активе 62 очка после 24 проведенных встреч. В январе 2023 года сине-гранатовые выиграли Суперкубок Испании, одолев в финале мадридский «Реал» (3:1).

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