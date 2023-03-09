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Иномарка снесла киоск в Челябинске

9 марта 2023, 15:32
Фото: Ural Mash
Автомобиль Toyota Camry, ехавший на большой скорости, снес уличный киоск, в котором в момент наезда находилась продавщица. Происшествие случилось в Челябинске на улице Блюхера.

Наезд иномарки на киоск произошёл после того, как Toyota Camry подрезал «ПАЗик». У 57-летней пострадавшей в результате диагностировали перелом ноги и повреждение шеи. Женщину забрали сотрудники скорой помощи, сообщает «Урал Мэш».

Свидетели случившейся аварии рассказали, что водителя Toyota и её дочку, которая сидела на пассажирском сиденье, вытащили из-под завалов прохожие. Как оказалось, они не пострадали. Автомобиль в настоящее время вынимают из-под обломков.

Напомним, сегодня днем, 9 марта 2023 года, на 232 км трассы Пермь — Екатеринбург случилась массовая авария с участием грузовых машин и пассажирским автобусом. Позже выяснилось, что никто из участников ДТП не пострадал.

ДТП с фурами и рейсовым автобусом произошло на Пермском тракте
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