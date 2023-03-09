Иномарка столкнулась с газовозом на трассе Серов — Североуральск — Ивдель

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Водитель иномарки вместе со своим другом, находившемся на переднем сиденье, возвращался из Екатеринбурга в город Урай, где он проживает. Стаж его вождения месяц, машину он купил накануне. По его словам, в какой-то момент Geely занесло и вынесло на встречную полосу, где и произошло ДТП, рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
В результате столкновения пострадал пассажир. Прибывшая к месту происшествия скорая доставила его в реанимацию Краснотурьинской больницы.
Мужчина, управлявший газовозом Scania, проживает в городе Кунгур. Он рассказал, что на 62 км дороги, когда иномарка вылетела на встречную полосу, он попытался совершить экстренное торможение, однако авария все же случилась.
Признаков алкогольного опьянения у участников транспортного происшествия не обнаружилось. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, 2 марта 2023 года на Пермском тракте микроавтобус врезался в фуру и улетел в кювет. Пострадавших не оказалось.