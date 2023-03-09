Иномарка столкнулась с газовозом на трассе Серов — Североуральск — Ивдель

Водитель иномарки вместе со своим другом, находившемся на переднем сиденье, возвращался из Екатеринбурга в город Урай, где он проживает. Стаж его вождения месяц, машину он купил накануне. По его словам, в какой-то момент Geely занесло и вынесло на встречную полосу, где и произошло ДТП, рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.