TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Иномарка столкнулась с газовозом на трассе Серов — Североуральск — Ивдель

9 марта 2023, 16:33
Фото: ГИБДД по Свердловской области
21-летний водитель автомобиля Geely, не рассчитав скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с газовозом Scania. Авария произошла днем 9 марта 2023 года на 62 км автодороги Серов — Североуральск — Ивдель.
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель иномарки вместе со своим другом, находившемся на переднем сиденье, возвращался из Екатеринбурга в город Урай, где он проживает. Стаж его вождения месяц, машину он купил накануне. По его словам, в какой-то момент Geely занесло и вынесло на встречную полосу, где и произошло ДТП, рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В результате столкновения пострадал пассажир. Прибывшая к месту происшествия скорая доставила его в реанимацию Краснотурьинской больницы.

Мужчина, управлявший газовозом Scania, проживает в городе Кунгур. Он рассказал, что на 62 км дороги, когда иномарка вылетела на встречную полосу, он попытался совершить экстренное торможение, однако авария все же случилась.

Признаков алкогольного опьянения у участников транспортного происшествия не обнаружилось. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, 2 марта 2023 года на Пермском тракте микроавтобус врезался в фуру и улетел в кювет. Пострадавших не оказалось.

ДТП с фурами и рейсовым автобусом произошло на Пермском тракте
Узнать подробнее
Читайте также:
11 сотрудников кабмина Армении попали в больницу после ДТПВ Нижегородской области произошло ДТП с автобусом и грузовикомВ Нижнем Тагиле становится больше ДТП по вине пьяных водителей
#Елизавета Зиборова#Авария#ДТП#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО
Подпишитесь
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
Сегодня, 09:32
Восемь детей и неидеальная жизнь: блогер из Тагила рассказала о женском счастье
Вчера, 13:39
«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больнице
Вчера, 07:12
В Нижнем Тагиле будут вести статистику случаев нападений бродячих собак на людей
Сегодня, 15:12
В Нижнем Тагиле разрешение на земляные работы будут выдавать в МФЦ
Сегодня, 15:17
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
Сегодня, 14:20