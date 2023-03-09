Корпорация МСП: российские банки выдали 1900 кредитов сельхозпредприятиям в 2022 году

Большая часть программ поддержки и сервисов, реализуемых сегодня для предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе из сельскохозяйственной сферы, доступна в формате онлайн на цифровой платформе МСП.РФ. Эта площадка была создана и продолжает развиваться в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», курируемого Андреем Белоусовым, первым вице-премьером. В частности, сервис «Производственная кооперация и сбыт» направлен на помощь в поиске рынков сбыта и становлении предприятия в роли поставщика ведущих предприятий и федеральных торговых сетей.