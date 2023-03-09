Корпорация МСП: российские банки выдали 1900 кредитов сельхозпредприятиям в 2022 году

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Published Сегодня, 08:37
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По словам Александра Исаевича, гендиректора Корпорации МСП, поддержка российских производителей сельскохозяйственной продукции является для организации одним из главных векторов работы. В рамках Программы стимулирования кредитования (ПСК), реализация которой осуществляется при участии Центробанка РФ, в минувшем году малые и средние предприятия сельхозотрасли получили почти 400 кредитов, общий объем финансовых средств по которым составил 7,4 млрд рублей. Кроме того, аграрные предприятия МСП получили еще 18,3 млрд в виде кредитных займов с гарантиями и поручительствами — в целом свыше 1,5 тыс. займов. В среднем объем каждого кредита — 13 млн рублей, - пишут РИА-Новости.
В прошлом году список субъектов РФ - лидеров по объемам финансовой поддержки МСП сельхозотрасли - возглавили Краснодарский край, а также Ростовская и Новосибирская области. В топ российских регионов по данному показателю вошли Волгоградская, Омская, Воронежская, Саратовская области и Красноярский край.
По объемам финансирования малых и средних сельскохозяйственных предприятий среди банков лидировали Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк», «ФК Открытие», «Совкомбанк», «Альфа-Банк и «Кубань Кредит». Для привлечения кредитных средств корпорация предоставляет бизнесменам свои «зонтичные» поручительства, значительно упрощающие оформление и получение займов в случае недостаточности или отсутствии собственного залога.
Большая часть программ поддержки и сервисов, реализуемых сегодня для предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе из сельскохозяйственной сферы, доступна в формате онлайн на цифровой платформе МСП.РФ. Эта площадка была создана и продолжает развиваться в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», курируемого Андреем Белоусовым, первым вице-премьером. В частности, сервис «Производственная кооперация и сбыт» направлен на помощь в поиске рынков сбыта и становлении предприятия в роли поставщика ведущих предприятий и федеральных торговых сетей.