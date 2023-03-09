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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области

9 марта 2023, 14:20
Фото: 1MI
В Свердловской области раздалось ложное объявление воздушной тревоги. Сигнал прозвучал на радиостанциях и по телевидению.

О произошедшем сообщается в telegram-канале «МЧС Свердловск». В сообщении отмечается, что произошел взлом серверов радиостанций и телеканалов. Поэтому хакерам удалось запустить фейковый сигнал.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, информация является ложной и не соответствует действительности.

Напомним, что это не первый хакерский взлом серверов. В феврале в ряде регионов России по радио раздался фейковый сигнал воздушной тревоги. Женский голос сообщал, что жителям необходимо последовать в укрытие. Такое сообщение могли слышать россияне, которые в этот момент слушали радио.

Хакеры объявили воздушную тревогу по российскому телевидению
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#Свердловская область#Фейк#Воздушная тревога#Сигнал#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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