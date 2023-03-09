Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области

Напомним, что это не первый хакерский взлом серверов. В феврале в ряде регионов России по радио раздался фейковый сигнал воздушной тревоги. Женский голос сообщал, что жителям необходимо последовать в укрытие. Такое сообщение могли слышать россияне, которые в этот момент слушали радио.