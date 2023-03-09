Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
О произошедшем сообщается в telegram-канале «МЧС Свердловск». В сообщении отмечается, что произошел взлом серверов радиостанций и телеканалов. Поэтому хакерам удалось запустить фейковый сигнал.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, информация является ложной и не соответствует действительности.
Напомним, что это не первый хакерский взлом серверов. В феврале в ряде регионов России по радио раздался фейковый сигнал воздушной тревоги. Женский голос сообщал, что жителям необходимо последовать в укрытие. Такое сообщение могли слышать россияне, которые в этот момент слушали радио.