Магомед Исмаилов одержал победу над Иваном Штырковым в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
Спарринг завершился на 6 раунде после начала. Инициатором спарринг-боя стал Исмаилов — он бросил вызов Штыркову в конце 2022 года. До этого бойцы уже выходили на ринг: они сразились в поединке турнира АСА, который прошел в 2020 году. В том матче победа также досталась Исмаилову.
Ранее стало известно, что боксеры из Нижнего Тагила выступили на соревнованиях в Тюмени и привезли 5 медалей разного достоинства. Так, два юноши вернулись с состязаний с «золотом», еще два тагильчанина — с «серебром», а Макаров Трофим завоевал «бронзу».