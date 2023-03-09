TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Магомед Исмаилов одержал победу над Иваном Штырковым в Екатеринбурге

9 марта 2023, 03:55
Фото: 1MI
Состоялся матч-реванш между бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым, из которого первый спортсмен вышел победителем. Бой проходил на арене Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге. Состязались по правилам бокса для тяжеловесов.

Спарринг завершился на 6 раунде после начала. Инициатором спарринг-боя стал Исмаилов — он бросил вызов Штыркову в конце 2022 года. До этого бойцы уже выходили на ринг: они сразились в поединке турнира АСА, который прошел в 2020 году. В том матче победа также досталась Исмаилову.

Уроженец Нижнего Тагила Исмаилов вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что боксеры из Нижнего Тагила выступили на соревнованиях в Тюмени и привезли 5 медалей разного достоинства. Так, два юноши вернулись с состязаний с «золотом», еще два тагильчанина — с «серебром», а Макаров Трофим завоевал «бронзу».

Боксеры из Нижнего Тагила завоевали 5 медалей на турнире в Тюмени
Узнать подробнее
Читайте также:
Исмаилов назвал причину поражение Емельяненко в бою ДацикомСкончался шестикратный чемпион СССР по боксу Борис ЛагутинЧемпионкой мира по тайскому боксу стала 14-летняя спортсменка из Екатеринбурга
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Спорт#Бокс#Бой#Спарринг#Вызов
Подпишитесь
Восемь детей и неидеальная жизнь: блогер из Тагила рассказала о женском счастье
Вчера, 13:39
«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больнице
Вчера, 07:12
Пришлось идти платно: молодую мать открепили от поликлиники в Нижнем Тагиле
7 марта 08:12
«Не запрещено»: митрополит Екатеринбургский ответил на вопрос о порке детей
Вчера, 11:08
Только один дом будет отремонтирован в Нижнем Тагиле в 2023 году фондом капремонта
7 марта 16:50
Пятирублевые банкноты снова появились в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:52