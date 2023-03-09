Магомед Исмаилов одержал победу над Иваном Штырковым в Екатеринбурге

Спарринг завершился на 6 раунде после начала. Инициатором спарринг-боя стал Исмаилов — он бросил вызов Штыркову в конце 2022 года. До этого бойцы уже выходили на ринг: они сразились в поединке турнира АСА, который прошел в 2020 году. В том матче победа также досталась Исмаилову.