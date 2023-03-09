Mercedes столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Тавде

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Известно, что поезд развозил местных жителей по пригороду Тавды. Ни пассажиры, ни водитель легкового автомобиля не пострадали. Нарушение целостности в результате удара получили только транспортные средства.
В результате столкновения движение по переезду было перекрыто на 17 минут, затем движение продолжилось. Госавтоинспекторы проводят проверочные мероприятия, благодаря которым удастся установить все детали произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба главка Госавтоинспекции по Свердловской области.