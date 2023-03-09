Mercedes столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Тавде

В результате столкновения движение по переезду было перекрыто на 17 минут, затем движение продолжилось. Госавтоинспекторы проводят проверочные мероприятия, благодаря которым удастся установить все детали произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба главка Госавтоинспекции по Свердловской области.