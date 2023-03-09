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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Mercedes столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Тавде

9 марта 2023, 06:52
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Автомобиль Mercedes проехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с поездом «Устье-Ха — Тавда». Дорожно-транспортное происшествие случилось на 354 километре железной дороги, на станции Тавда-Лобазиха.

Известно, что поезд развозил местных жителей по пригороду Тавды. Ни пассажиры, ни водитель легкового автомобиля не пострадали. Нарушение целостности в результате удара получили только транспортные средства.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате столкновения движение по переезду было перекрыто на 17 минут, затем движение продолжилось. Госавтоинспекторы проводят проверочные мероприятия, благодаря которым удастся установить все детали произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба главка Госавтоинспекции по Свердловской области.

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#ДТП#Поезд#Авария#Ж/д переезд#ГИБДД#Тавда#Анна Варнакина
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