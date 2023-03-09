Мужчину в федеральном розыске за кражу конструктора поймали в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
22-летний житель Екатеринбурга по описаниям и приметам подошел под портрет нарушителя. Оперуполномоченные уголовного розыска получили ориентировку от коллег из Новороссийска. Там в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье за кражу.
В результате оперативных мероприятий 6 марта 2023 года нарушителя сыщики сняли с поезда, которой следовал из Москвы в Екатеринбург. После этого он передан новороссийским полицейским.