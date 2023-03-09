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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Мужчину в федеральном розыске за кражу конструктора поймали в Екатеринбурге

9 марта 2023, 10:56
Фото: 1MI
На вокзале Екатеринбурга транспортными полицейскими задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске. Он подозревается в краже конструктора из детских магазинов на 60 тысяч рублей.

22-летний житель Екатеринбурга по описаниям и приметам подошел под портрет нарушителя. Оперуполномоченные уголовного розыска получили ориентировку от коллег из Новороссийска. Там в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье за кражу.

В результате оперативных мероприятий 6 марта 2023 года нарушителя сыщики сняли с поезда, которой следовал из Москвы в Екатеринбург. После этого он передан новороссийским полицейским.

Блогер-иноагент из Екатеринбурга объявлен в розыск
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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Екатеринбург#Розыск#Поймали#Полиция#Нарушитель#Кража#Криминал#Новости УрФО
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