Мужчину в федеральном розыске за кражу конструктора поймали в Екатеринбурге

22-летний житель Екатеринбурга по описаниям и приметам подошел под портрет нарушителя. Оперуполномоченные уголовного розыска получили ориентировку от коллег из Новороссийска. Там в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье за кражу.