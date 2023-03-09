Независимая экспертиза: кто такие сюрвейеры и зачем они нужны импортерам

Объем рынка инспекционных услуг в России оценивается в 45 млрд рублей. Большая часть из этого приходится на дочерние компании крупных международных корпораций, которые занимаются всеми видами проверок. Треть рынка — игроки среднего уровня, как российские, так и зарубежные. У них, как правило, есть узкая специализация. Пятая часть — мелкие компании. Всего в России более трех тысяч сюрвейерских компаний, а в отрасли трудятся примерно 20 тысяч человек.