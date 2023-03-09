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Updated Сегодня, 06:03

Независимая экспертиза: кто такие сюрвейеры и зачем они нужны импортерам

9 марта 2023, 06:01
Сегодня редкая торговая сделка проходит без участия третьей стороны, когда нужно убедится в качестве закупаемой продукции и ее сохранности во время транспортировки. Для этого необходимо обратиться к независимому эксперту — сюрвейеру.

Сюрвейер — это кто?

Деятельность сюрвейерских компаний зародилась в сфере международной торговли и со временем стала необъемлемой частью рыночных отношений. Цель независимых инспекторов — сохранить груз в цепочке от отправителя до получателя, проверить его качество и сократить потери. При возникновении проблемы сюрвейер фиксирует факт случившегося и составляет акт.

Одной из многочисленных услуг сюрвейерской службы является фиксация состояния груза. При определении сюрвейер выдает документ, в котором удостоверяет, например, что состояние груза принятого к перевозке соответствует требованиям контракта или договора, упаковка соответствует требованиям документации, груз правильно закреплен и не будет поврежден при перевозке. Это делается как в интересах перевозчика, чтобы освободиться от ответственности за повреждение груза, так и в интересах грузовладельца или страховщика. Контролируется также пригодность грузовых транспортных средств к приему груза, на предмет их технической исправности и возможности перевозки грузов в данных транспортных средствах, на отсутствие посторонних запахов и остатков предыдущего груза, их герметичность, — рассказали в ООО «Независимая компания Уралсюрвейер», находящемся в Свердловской области.

Объем рынка инспекционных услуг в России оценивается в 45 млрд рублей. Большая часть из этого приходится на дочерние компании крупных международных корпораций, которые занимаются всеми видами проверок. Треть рынка — игроки среднего уровня, как российские, так и зарубежные. У них, как правило, есть узкая специализация. Пятая часть — мелкие компании. Всего в России более трех тысяч сюрвейерских компаний, а в отрасли трудятся примерно 20 тысяч человек.

Как работает независимый инспектор?

Свою работу сюрвейеры ведут независимо и для каждого клиента выпускают раппорт, где при сопровождении груза последовательно отмечают развитие событий, свидетелями которых они были лично. Также инспектор анализирует ситуацию и прикладывает к раппорту все необходимые документы, рассказали в «Уралсюрвейере».

Сюрвейер фиксирует ситуацию, делает необходимые расчеты и оценки, собирает соответствующие документы. Все собранные данные тщательно проверяются сюрвейером, насколько это позволяют обстоятельства и требует заказчик. После этого, имея на руках максимум возможной информации, инспектор проводит необходимый анализ ситуации и заносит все это в рапорт, который и передается заказчику, — сообщили в компании.

В «Уралсюрвейере» инспекторы в основном занимаются сопровождением груза, который транспортируется по железной дороге. Они определяют качество груза по физико-химическому или биологическому состоянию. Результаты экспертизы представляются заказчику в виде фото и видео.

Высокая конкуренция и отсутствие лабораторий

Работа инспектора сезонная, поэтому ровного процесса работы в сюрвейерских компаниях зачастую нет. По словам игроков рынка, самая стабильная работа — это взаимодействие с торговыми сетями. Инспекция в этом случае не сложная, но конкуренция высокая. Для получения контракта подрядчикам приходится снижать цену. 

Более объемны по трудозатратам сырьевые контракты, когда, например, нужно убедиться в качестве зерна, но в этом случае нужны собственные лаборатории. Собственную лабораторию мало построить, ее еще нужно аккредитовать. А на этом этапе компании сталкиваются с бюрократическими проблемами.

Лабораторными мощностями обладает АНО «Союзэкспертиза», созданная на базе Торгово-промышленной палаты РФ.

Это родоначальники экспертизы вообще в России. Как раз экспертиза родилась в недрах ТПП. Сегодня все системы этой темой занимаются, все 148 наших палат оказывают такого рода услуги, — сообщил президент ТПП Сергей Катырин.

Инспекторы «Союзэкспертизы» занимаются различными сферами: генеральными и сыпучими грузами, независимой оценкой, плодоовощной продукцией, зерновыми культурами. Специалисты сопровождают не только торговые сделки, но проверяют и производство. Такие инспекции заказывают и производители, и дистрибьюторы.

Для подтверждения качества продукции и выдачи декларации или сертификата соответствия эксперты проводят исследования в собственной лаборатории. Там проверяется безопасность парфюмерно-косметической продукции, выявляются факты фальсификации соков, молочной продукции, шоколада и мясных изделий. Также с помощью лабораторных исследований можно подтвердить подлинность продукции на наличие не заявленных красителей, консервантов и оценить микробиологическую безопасность.

Помимо продуктов в лаборатории исследуют продукцию легкой промышленности. Она оценивается по механическим и биологическим показателям, испытывается на устойчивость к свету, сухому трению, устойчивость окраски и проверяется на наличие выделений вредных химических веществ с помощью высокоточного оборудования: хромотографа, атомно- адсорбционного спектрометра. Для материалов изделий, контактирующих с кожей человека, определяют индекс токсичности.

В торгово-промышленной палате РФ считают, что главной проблемой сферы инспекционной деятельности является демпинг — искусственное снижение цены для получения контракта.

Сегодня главный критерий — это стоимость. Тема правильно, на мой взгляд, решена, например, в Узбекистане. Там каждая компания, которая хочет заключить внешнеторговый контракт с использованием банковских денег, обязана нанять на конкурсной основе инспекционную компанию. Так вот, когда определяется, какую компанию подбирать, вопрос стоимости занимает 10%, а вопрос квалификации 90%, — считает Сергей Катырин.

Решающим фактором в тендерах, по мнению специалистов ТПП, должна быть квалификация сотрудников, а не цена работ. Тогда вырастут стандарты отрасли, оценка товара будет проведена качественно, а покупатель получит хороший продукт.

#Анна Григорьева#Инспектор#Экспертиза#Товар#Тпп#Экономика#Эксклюзив#Видео
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