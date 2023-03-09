Опасный для ЦНС и репродуктивной системы фарш нашли в Екатеринбурге

Кроме того, зараженное мясо может стать причиной смерти младенцев или людей с иммунодефицитом. Об этом изданию Ура.ру рассказали в свердловском Управлении Россельхознадзора. Пробу из домашнего фарша взяли на изучение в лаборатории.