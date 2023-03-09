TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Опасный для ЦНС и репродуктивной системы фарш нашли в Екатеринбурге

9 марта 2023, 10:27
Фото: 1MI

Фарш с опасным патогеном нашли в Екатеринбурге

Фарш с опасным паготеном изготовило одно из специализированных предприятий Екатеринбурга. Внутри мясного продукта обнаружили бактерии Listeria monocytogenes, принадлежащие к третьей группе опасности. Из-за них у человека могут возникнуть проблемы с ЦНС и репродуктивными органами.

Кроме того, зараженное мясо может стать причиной смерти младенцев или людей с иммунодефицитом. Об этом изданию Ура.ру рассказали в свердловском Управлении Россельхознадзора. Пробу из домашнего фарша взяли на изучение в лаборатории.

По версии ведомства, патоген могли занести через сырье заболевшего животного, с упаковкой или грязными руками сотрудников компании-изготовителя. Полученные в результате исследований данные отправили мясникам с целью экстренного принятия мер, которые помогут сделать продукцию безопасной.

Тонны зараженных яблок появятся на прилавках в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллуПочти 100 килограмм поддельного масла найдены в Свердловской областиОпасный мед из Таджикистана конфисковали таможенники Екатеринбурга
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Россельхознадзор#Бактерии#Болезнь#Опасность#Происшествия
Подпишитесь
Восемь детей и неидеальная жизнь: блогер из Тагила рассказала о женском счастье
Вчера, 13:39
«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больнице
Вчера, 07:12
Пришлось идти платно: молодую мать открепили от поликлиники в Нижнем Тагиле
7 марта 08:12
«Не запрещено»: митрополит Екатеринбургский ответил на вопрос о порке детей
Вчера, 11:08
Только один дом будет отремонтирован в Нижнем Тагиле в 2023 году фондом капремонта
7 марта 16:50
Пятирублевые банкноты снова появились в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:52