Опасный для ЦНС и репродуктивной системы фарш нашли в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Кроме того, зараженное мясо может стать причиной смерти младенцев или людей с иммунодефицитом. Об этом изданию Ура.ру рассказали в свердловском Управлении Россельхознадзора. Пробу из домашнего фарша взяли на изучение в лаборатории.
По версии ведомства, патоген могли занести через сырье заболевшего животного, с упаковкой или грязными руками сотрудников компании-изготовителя. Полученные в результате исследований данные отправили мясникам с целью экстренного принятия мер, которые помогут сделать продукцию безопасной.