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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Перевозчика из Екатеринбурга оштрафуют за отсутствие автобусов на линии

9 марта 2023, 14:09
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на перевозчика маршруток № 012 и 019 в Академическом наложат штраф. Причина - отсутствие автобусов на линии.

Оштрафовать перевозчика планирует комитет по транспорту администрации Екатеринбурга. Штраф затронет компанию «УралТрейд».

Ранее сообщалось, что утро 9 марта жители Академического района по часу не могли дождаться автобусов. Позже выяснилось, что они не вышли на линии.

Далее стало известно, что маршруты проверяли правоохранители. Поэтому и произошел сбой, сообщает «Новый день» со ссылкой на администрацию Екатеринбурга.

На 35 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила в январе 2023 года
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#Екатеринбург#Штраф#Перевозчик#Автобусы#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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