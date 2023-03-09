Перевозчика из Екатеринбурга оштрафуют за отсутствие автобусов на линии

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Оштрафовать перевозчика планирует комитет по транспорту администрации Екатеринбурга. Штраф затронет компанию «УралТрейд».
Ранее сообщалось, что утро 9 марта жители Академического района по часу не могли дождаться автобусов. Позже выяснилось, что они не вышли на линии.
Далее стало известно, что маршруты проверяли правоохранители. Поэтому и произошел сбой, сообщает «Новый день» со ссылкой на администрацию Екатеринбурга.