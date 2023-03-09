TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Первые дожди начнутся в Нижнем Тагиле

9 марта 2023, 06:18
Фото: 1MI
С 9 марта в Нижнем Тагиле начнутся первые дожди. Жидкие осадки будут выпадать вперемешку со снегом из-за устоявшихся плюсовых температур на территории муниципалитета.

Так, уже с 9 марта синоптики прогнозируют тагильчанам первые дожди. Ожидается пасмурная погода и +2 градуса днем. За сутки выпадет 1,2 миллиметра осадков.

С пятницы 10 марта по субботу 11 марта сохранится тенденция на пасмурную погоду и дождь вперемешку со снегом. Температура воздуха поднимется до отметки +1 градус Цельсия ночью и до +5 градусов днем, однако уже на следующий день (в ночь с пятницы на субботу) снова понизится до -6 в темное время суток и +4 — в светлое. По данным сервиса Гисметео, ожидается от 0,5 до 1 мм осадков.

В воскресенье, 12 марта, Нижний Тагил ждет солнечная погода: ни снега, ни дождя метеорологи не прогнозируют.

В Нижнем Тагиле ожидаются снегопад, шквалистый ветер и оттепель
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле 8 марта ожидается пасмурная и снежная погодаМокрый снег и до -16 градусов прогнозируются в Нижнем Тагиле на выходныхМорозы до -30 градусов придут в Свердловскую область в конце недели
#Нижний Тагил#Природа#Прогноз погоды#Дождь#Снег#Мокрый снег#Анна Варнакина
Подпишитесь
Восемь детей и неидеальная жизнь: блогер из Тагила рассказала о женском счастье
Вчера, 13:39
«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больнице
Вчера, 07:12
Пришлось идти платно: молодую мать открепили от поликлиники в Нижнем Тагиле
7 марта 08:12
«Не запрещено»: митрополит Екатеринбургский ответил на вопрос о порке детей
Вчера, 11:08
Только один дом будет отремонтирован в Нижнем Тагиле в 2023 году фондом капремонта
7 марта 16:50
Пятирублевые банкноты снова появились в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:52