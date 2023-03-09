Первые дожди начнутся в Нижнем Тагиле

С пятницы 10 марта по субботу 11 марта сохранится тенденция на пасмурную погоду и дождь вперемешку со снегом. Температура воздуха поднимется до отметки +1 градус Цельсия ночью и до +5 градусов днем, однако уже на следующий день (в ночь с пятницы на субботу) снова понизится до -6 в темное время суток и +4 — в светлое. По данным сервиса Гисметео, ожидается от 0,5 до 1 мм осадков.