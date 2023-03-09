Поезд насмерть задавил 83-летнюю женщину в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Наехал на 83-летнюю женщину грузовой поезд. Это случилось в утреннее время 9 марта, сообщает уральская транспортная прокуратура. От полученных травм женщина скончалась.
Произошло все на станции Юшала в Тугулымском городском округе. НА место трагедии оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Силовики начали проводить проверку. Им предстоит выяснить, как все случилось.
Ранее в Свердловской области поезд сбивал 13-летнего мальчика. Он провожал друга из гостей. Спасти подростка не удалось. ЧП произошло примерно в час ночи в выходные, с 15 на 16 октября.