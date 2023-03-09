Погибшего на СВО казака-десантника похоронят в Заречном

Ранее сразу двоих погибших Свердловчан из Сухого Лога похоронили. Они погибли на СВО. Это 39-летний Александр Тукач их Сухого Лога и 30-летний Андрей Аресов из Ивдельского района, который проводили в последний путь с почестями.