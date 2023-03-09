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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Погибшего на СВО казака-десантника похоронят в Заречном

9 марта 2023, 14:45
Фото: 1MI
В Заречном пройдут похороны 21-летнего военного Александра Прожерина. Он погиб на СВО.

Смерть юноши наступила 20 февраля. Похоронят бойца 11 марта, сообщила администрация городского округа.

Служил солдат в воздушно-десантных войсках и был контрактником. Помимо этого, он состоял в местном казачестве. Похоронят Александра на Лесном кладбище.

Ранее сразу двоих погибших Свердловчан из Сухого Лога похоронили. Они погибли на СВО. Это 39-летний Александр Тукач их Сухого Лога и 30-летний Андрей Аресов из Ивдельского района, который проводили в последний путь с почестями.

Сразу двоих погибших на СВО мужчин из Сухого Лога похоронят в один день
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