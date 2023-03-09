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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Пропавший в Первоуральске 20-летний молодой человек найден мертвым

9 марта 2023, 11:05
Фото: 1MI
Поиски 20-летнего Никиты Колодкина завершены в Первоуральске. Молодой человек найден мертвым.

Никита ушел из дома 4 марта. До 8 марта о нем ничего не было известно, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам знакомого, пропавший учился в металлургическом колледже. У него было много друзей. В один из дней он ушел из дома и не вернулся. Тело было найдено на днях, уточнил знакомый. Молодой человек покончил с собой. Он также отметил, что у Никиты были определенные проблемы, но говорить о них он не любил.

Ранее в Свердловской области пропал 17-летний подросток из Березовского. Молодой человек отправился на учебу, но на занятия не явился. Его искали волонтеры и полицейские.

Пропавший 17-летний подросток из Березовского найден мертвым
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#Ирина Кирилова#Погибшие#Смерть#Полиция#Волонтеры#Поиски#Пропавшие#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Первоуральск
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