Пропавший в Первоуральске 20-летний молодой человек найден мертвым

По словам знакомого, пропавший учился в металлургическом колледже. У него было много друзей. В один из дней он ушел из дома и не вернулся. Тело было найдено на днях, уточнил знакомый. Молодой человек покончил с собой. Он также отметил, что у Никиты были определенные проблемы, но говорить о них он не любил.