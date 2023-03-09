Пропавший в Первоуральске 20-летний молодой человек найден мертвым

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Никита ушел из дома 4 марта. До 8 марта о нем ничего не было известно, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам знакомого, пропавший учился в металлургическом колледже. У него было много друзей. В один из дней он ушел из дома и не вернулся. Тело было найдено на днях, уточнил знакомый. Молодой человек покончил с собой. Он также отметил, что у Никиты были определенные проблемы, но говорить о них он не любил.
Ранее в Свердловской области пропал 17-летний подросток из Березовского. Молодой человек отправился на учебу, но на занятия не явился. Его искали волонтеры и полицейские.