Работникам предприятия под Челябинском выдали расчетные листы без зарплаты

Начальство сказало, что причина невыплат заключается в том, что предприятие погрязло в долгах. После этого работники пожаловались на произошедшее журналистам и сказали, что планируют сообщить об этом главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, пишет ЕАН.