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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Работникам предприятия под Челябинском выдали расчетные листы без зарплаты

9 марта 2023, 13:25
Расчетные листы без зарплаты выдали сотрудникам автопредприятия в городе Катав-Ивановске Челябинской области. При этом зарплату они не получали.

Начальство сказало, что причина невыплат заключается в том, что предприятие погрязло в долгах. После этого работники пожаловались на произошедшее журналистам и сказали, что планируют сообщить об этом главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, пишет ЕАН.

В СУ СК отметили, что проведут проверку. Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход расследования взят на особый контроль.

Известно, что с начала 2023 года автопредприятие находится в стадии ликвидации. У компании есть налоговые недоимки. Предприятие занималось школьными перевозками.

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#Елена Озерова#Зарплата#Предприятие#Уголовное дело#Происшествия#Новости УрФО
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