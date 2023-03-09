Работникам предприятия под Челябинском выдали расчетные листы без зарплаты

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Начальство сказало, что причина невыплат заключается в том, что предприятие погрязло в долгах. После этого работники пожаловались на произошедшее журналистам и сказали, что планируют сообщить об этом главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, пишет ЕАН.
В СУ СК отметили, что проведут проверку. Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход расследования взят на особый контроль.
Известно, что с начала 2023 года автопредприятие находится в стадии ликвидации. У компании есть налоговые недоимки. Предприятие занималось школьными перевозками.