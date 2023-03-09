РЭО обозначил наиболее активные регионы в сфере государственно-частного партнерства

Денис Буцаев, возглавляющий ППК «РЭО», назвал концессионные соглашения главным инструментом инвестирования в развитие отрасли обращения с отходами. Он отметил, что к настоящему времени на запуск необходимого количества объектов инфраструктуры требуется порядка 550 миллиардов рублей. Выполнить эту задачу помогут частные инвестиции. РЭО планирует включиться в финансирование в рамках запланированных концессий – предоставляя концессионерам займы на продолжительный период на выгодных условиях. Сегодня уже находятся в процессе разработки концессионные соглашения на ближайшие два года. Финансирование по ним будет составлять примерно 200 миллиардов рублей, которые вложат в развитие отрасли. Доля поддержки будет доходить до 95% от суммарного объема инвестиций.