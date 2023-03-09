РЭО обозначил наиболее активные регионы в сфере государственно-частного партнерства

Posted 9 марта 16:52
Published 9 марта 16:52
Modified 18 января 16:52
Updated 18 января 16:52
Как сообщает newsnn.ru, в числе лидеров РЭО указал Тюменскую, Сахалинскую, Псковскую, Архангельскую, Магаданскую области, республику Чувашию, Мордовию, Дагестан и Алтай, а также ХМАО-Югру.
Названные компанией ключевые регионы стали рекордсменами по заключению концессионных соглашений для возведения и запуска производственных мощностей инфраструктуры отрасли обращения с ТКО. Концессии в современных реалиях служат для достижения регионами показателей нацпроекта «Экология», в числе которых 100%-я сортировка отходов и уменьшение объема захоронения ТКО в два раза. Оперативное возведение таких объектов в субъектах РФ – залог того, что вся масса накопленных в них отходов, пригодных для переработки, будет своевременно переработана.
Денис Буцаев, возглавляющий ППК «РЭО», назвал концессионные соглашения главным инструментом инвестирования в развитие отрасли обращения с отходами. Он отметил, что к настоящему времени на запуск необходимого количества объектов инфраструктуры требуется порядка 550 миллиардов рублей. Выполнить эту задачу помогут частные инвестиции. РЭО планирует включиться в финансирование в рамках запланированных концессий – предоставляя концессионерам займы на продолжительный период на выгодных условиях. Сегодня уже находятся в процессе разработки концессионные соглашения на ближайшие два года. Финансирование по ним будет составлять примерно 200 миллиардов рублей, которые вложат в развитие отрасли. Доля поддержки будет доходить до 95% от суммарного объема инвестиций.
Кроме субъектов РФ, оказавшихся в топе рейтинга, большую работу по подписанию новых договоренностей и выполнению уже вступивших в силу ведут Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Челябинская области, Забайкалье, Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Приморье.
Для получения финансовой поддержки от РЭО по условиям концессионных соглашений вынесенные на рассмотрение инициативы должны соответствовать нескольким критериям. Так, объекты обращения с отходами должны быть внесены в территориальные и федеральные схемы обращения с ТКО, а также в паспорт регионального проекта и региональную программу. Кроме того, им необходимо иметь всю необходимую проектно-сметную документации и успешно пройти ряд государственных экспертиз.
Инициативы по концессиям воплощаются в рамках формирования экономики замкнутого цикла в стране.