Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
3 февраля общественники поселка Горноуральский под Нижним Тагилом разместили в социальных сетях информацию о том, что на полях вновь осуществляется вывоз навоза. Информацию об этом 8 февраля в работу взяла Нижнетагильская природоохранная прокуратура и передала данные в Россельхознадзор Свердловской области. Специалисты ведомства провели выездную проверку, об итогах которой отчитались местному жителю Александру Потапову, а также природоохранному прокурору Григорию Битюкову.
Как оказалось, специалисты почувствовали лишь неприятный запах, а вот распознать факт наличия на земле навоза им помешал слой снега.
В западной части на общей площади 1362 кв. м. зафиксировано размещение кусков льда неправильной формы с вкраплениями вещества темного цвета, присутствует неприятный запах. Наличие снежного покрова не позволяет зафиксировать наличие либо отсутствие признаков размещения веществ с признаками отходов животноводства на остальной площади земельный участков, — говорится в официальном ответе ведомства (есть в распоряжении редакции TagilCity.ru).
Сейчас в ведомстве рассматривают вопрос об объявлении предостережения свинокомплексу «Горноуральский» о недопустимости нарушения требований законодательства РФ.
От запаха нечистот, напомним, страдают местные жители, а общественники уверены, что поселку, в частности подземному источнику вод, рано или поздно грозит экологическая катастрофа.
Напомним, ранее агрокомплекс уже получал предостережения от областного Россельхознадзора. По информации ведомства, предостережениях касались повторных нарушений в ветеринарной документации.