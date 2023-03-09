Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом

3 февраля общественники поселка Горноуральский под Нижним Тагилом разместили в социальных сетях информацию о том, что на полях вновь осуществляется вывоз навоза. Информацию об этом 8 февраля в работу взяла Нижнетагильская природоохранная прокуратура и передала данные в Россельхознадзор Свердловской области. Специалисты ведомства провели выездную проверку, об итогах которой отчитались местному жителю Александру Потапову, а также природоохранному прокурору Григорию Битюкову.