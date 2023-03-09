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Updated Сегодня, 09:34

Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом

9 марта 2023, 09:32
Фото: TagilCity.ru
Россельхознадзор не нашел навоз на полях агрокомплекса
Специалисты Россельхознадзора Свердловской области после обращения природоохранной прокуратуры побывали на полях агрокомплекса «Горноуральский» под Нижним Тагилом. Сейчас свинокомплексу хотят вынести очередное предостережение.

3 февраля общественники поселка Горноуральский под Нижним Тагилом разместили в социальных сетях информацию о том, что на полях вновь осуществляется вывоз навоза. Информацию об этом 8 февраля в работу взяла Нижнетагильская природоохранная прокуратура и передала данные в Россельхознадзор Свердловской области. Специалисты ведомства провели выездную проверку, об итогах которой отчитались местному жителю Александру Потапову, а также природоохранному прокурору Григорию Битюкову.

Агрокомплекс «Горноуральский» и зловонные поляАгрокомплекс «Горноуральский» и зловонные поля
Агрокомплекс «Горноуральский» и зловонные поляАгрокомплекс «Горноуральский» и зловонные поля
Агрокомплекс «Горноуральский» и зловонные поляАгрокомплекс «Горноуральский» и зловонные поля
Агрокомплекс «Горноуральский» и зловонные поля
Фото: Скриншоты с видео nebo.nt

Как оказалось, специалисты почувствовали лишь неприятный запах, а вот распознать факт наличия на земле навоза им помешал слой снега.

В западной части на общей площади 1362 кв. м. зафиксировано размещение кусков льда неправильной формы с вкраплениями вещества темного цвета, присутствует неприятный запах. Наличие снежного покрова не позволяет зафиксировать наличие либо отсутствие признаков размещения веществ с признаками отходов животноводства на остальной площади земельный участков, — говорится в официальном ответе ведомства (есть в распоряжении редакции TagilCity.ru).

Сейчас в ведомстве рассматривают вопрос об объявлении предостережения свинокомплексу «Горноуральский» о недопустимости нарушения требований законодательства РФ.

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От запаха нечистот, напомним, страдают местные жители, а общественники уверены, что поселку, в частности подземному источнику вод, рано или поздно грозит экологическая катастрофа.

Напомним, ранее агрокомплекс уже получал предостережения от областного Россельхознадзора. По информации ведомства, предостережениях касались повторных нарушений в ветеринарной документации. 

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