Сильный ветер надвигается на Свердловскую область

Спасатели просят быть бдительными на улицах при таких погодных условиях. В случае ЧП следует звонить по телефонам 101 или 112.



В Нижнем Тагиле в пятницу, 10 марта, днем будет до +4 градусов. При этом ожидается пасмурная погода, возможен снег с дождем. Это следует из данных сайта Гисметео.