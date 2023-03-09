Сильный ветер надвигается на Свердловскую область

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Спасатели просят быть бдительными на улицах при таких погодных условиях. В случае ЧП следует звонить по телефонам 101 или 112.
В Нижнем Тагиле в пятницу, 10 марта, днем будет до +4 градусов. При этом ожидается пасмурная погода, возможен снег с дождем. Это следует из данных сайта Гисметео.
А уже в выходные, 11-12 марта, в городе прогнозируется похолодание до – 11 градусов. Преимущественно такая погода будет стоять за окном в воскресенье.
А сильный ветер выпадет на субботу. В этот день ожидается -1 градус и порывы ветра, достигающие 15 метров в секунду. Геомагнитная активность в эти дни оценивается как низкая или умеренная.