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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Сильный ветер надвигается на Свердловскую область

9 марта 2023, 10:28
Фото: 1MI
В Свердловской области 10 марта ожидается сильный ветер. По данным синоптиков, местами в регионе будет наблюдаться ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Спасатели просят быть бдительными на улицах при таких погодных условиях. В случае ЧП следует звонить по телефонам 101 или 112.

В Нижнем Тагиле в пятницу, 10 марта, днем будет до +4 градусов. При этом ожидается пасмурная погода, возможен снег с дождем. Это следует из данных сайта Гисметео.

А уже в выходные, 11-12 марта, в городе прогнозируется похолодание до – 11 градусов. Преимущественно такая погода будет стоять за окном в воскресенье.

А сильный ветер выпадет на субботу. В этот день ожидается -1 градус и порывы ветра, достигающие 15 метров в секунду. Геомагнитная активность в эти дни оценивается как низкая или умеренная.

В Нижнем Тагиле ожидаются снегопад, шквалистый ветер и оттепель
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#Елена Озерова#Свердловская область#Погода#Прогноз погоды#Ветер#Снег с дождем#Природа#Новости УрФО#Нижний Тагил
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