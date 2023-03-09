Совместное предприятие «ВСМПО-Ависма» из Верхней Салды и Boeing приостановило работу

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» направило письмо в адрес АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» о временной приостановке производства до дальнейших распоряжений. Об этом сказано в отчете компании.
Такое решение было принято из-за санкций, введенных в отношении российских предприятий. США и Япония ограничили работу на основном оборудовании «Урал Боинг Мануфэктуринг» экспортными лицензиями.
Однако компания пока не собирается ликвидировать акционерное общество или прекращать деятельность, так как есть реальная альтернатива этому. У предприятия имеются ресурсы для работы в течение еще как минимум года и уже разработан бюджет на этот период.
Сейчас прорабатывается вопрос по организации производства продукции без использования оборудования, находящегося под экспортным контролем. Также «Урал Боинг Мануфэктуринг» ищет новых поставщиков вместо тех, которые ушли с российского рынка, пишет ТАСС.
Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в «ВСМПО-Ависма» с просьбой прокомментировать приостановку совместной работы предприятий. Однако в компании отказались давать какие-либо пояснения.
В ситуации, сложившейся на сегодняшний день, мы воздерживаемся от каких-либо комментариев, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе «ВСМПО-Ависма».
Долгосрочный контракт на поставку титановой продукции для изготовления самолетов гражданской авиации ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» заключило с Boeing в январе 2021 года. Однако 7 марта 2022 года американская корпорация приостановила покупку титана у предприятия из Верхней Салды.