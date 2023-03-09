Стала известна судьба детей убитой матери в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Об их судьбе рассказал детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков, пишет «КП-Екатеринбург».
39-летняя Марина Протасова скончалась 25 февраля на окраине города, в поселке Исток. Ее друзья утверждают, что мать четверых детей убил ее сожитель Дмитрий.
Двое старших детей Марины живут в ее экс-супругом в Таджикистане, а двое младших теперь находятся в приюте. По словам Морокова, их судьба будет определяться в соответствии с законом.
Нужно, чтобы у детей был статус оставшихся без попечения родителей, в дальнейшем их устройство будет либо в семью, либо в учреждение. Специалисты посмотрят, насколько тот или иной вариант будет отвечать тем самым интересам. Поработают психологи, социальные педагоги, - добавил детский омбудсмен.
Крестная детей убитой ранее рассказывала, что расправа произошла на глазах у ее малолетнего сына и двух друзей. Женщина утверждает, что сожитель сломал Марине почти все ребра и не пускал в квартиру врачей.