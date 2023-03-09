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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Стала известна судьба детей убитой матери в Екатеринбурге

9 марта 2023, 13:22
Фото: 1MI
Стало известно, что ожидает детей матери, которую убили в Екатеринбурге.

Об их судьбе рассказал детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков, пишет «КП-Екатеринбург».

39-летняя Марина Протасова скончалась 25 февраля на окраине города, в поселке Исток. Ее друзья утверждают, что мать четверых детей убил ее сожитель Дмитрий.

Двое старших детей Марины живут в ее экс-супругом в Таджикистане, а двое младших теперь находятся в приюте. По словам Морокова, их судьба будет определяться в соответствии с законом.

Нужно, чтобы у детей был статус оставшихся без попечения родителей, в дальнейшем их устройство будет либо в семью, либо в учреждение. Специалисты посмотрят, насколько тот или иной вариант будет отвечать тем самым интересам. Поработают психологи, социальные педагоги, - добавил детский омбудсмен.

Крестная детей убитой ранее рассказывала, что расправа произошла на глазах у ее малолетнего сына и двух друзей. Женщина утверждает, что сожитель сломал Марине почти все ребра и не пускал в квартиру врачей.

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