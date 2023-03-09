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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Стрелок из Нижневартовска сдался силовикам

9 марта 2023, 10:03
Фото: 1MI
Правоохранителями задержан стрелок из Нижневартовска. Он сдался самостоятельно.

По некоторым данным он сдался после того, как узнал о скором приезде губернатора. Эти данные подтвердили УМВД.

Ранее Владимир Широков согласился освободить своего 3-летнего сына, который все это время находился в квартире Широкова. В отношении злоумышленника возбудили два уголовных дела – за незаконное лишение свободы и посягательство на жизнь полицейского.

Напомним, что 44-летний мужчина в утреннее время 9 марта закрылся в квартире на улице Северной в Нижневартовске вместе с трехлетним сыном. Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии и был с оружием.

В определенный момент он неоднократно выстрелили в сторону полицейских, которые оцепили двор и контролировали обстановку. В этом инциденте никто не пострадал.

Переговоры об освобождении ребенка продолжались несколько часов. Поговорить с отцом мальчика пыталась мать ребенка и бабушка, но безуспешно.

На месте ЧП были глава города и губернатор Югры Наталья Комарова.

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#Елена Озерова#Стрелок#Ребенок#Заложники#Полиция#Губернатор#Происшествия
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