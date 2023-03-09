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Строительство дублера проспекта Космонавтов одобрили в Екатеринбурге

9 марта 2023, 05:40
Фото: 1MI
Свердловское управление госохраны объектов культурного наследия подтвердило отсутствие исторических памятников и прочих значимых с точки зрения истории и археологии зданий. Вследствие этого постройку дублера проспекта Космонавтов в Екатеринбурге разрешили.

К соответствующему выводу представители ведомства пришли после проведения экспертных работ, результаты которых отобразили в документации. Из данных следует, что на местности, по которой пройдет дублер проспекта Космонавтов, находятся лишь заболоченные и заброшенные сельхозугодья.

Из проекта дороги следует, что дублер начнется от поворота в южном районе, пройдет через Эльмаш, пересечет реку Пышму и объединится с улицей Фрезеровщиков. Кроме того, предусмотрено соединение с улицей Люльева. Предположительная длина дорожного полотна будет насчитывать 4,3 километра, сообщает «КП-Екатеринбург».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Транспорт#Дороги#Объекты культурного наследия#Экспертиза#Строительство
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