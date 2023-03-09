Строительство дублера проспекта Космонавтов одобрили в Екатеринбурге

К соответствующему выводу представители ведомства пришли после проведения экспертных работ, результаты которых отобразили в документации. Из данных следует, что на местности, по которой пройдет дублер проспекта Космонавтов, находятся лишь заболоченные и заброшенные сельхозугодья.