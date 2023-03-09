Строительство дублера проспекта Космонавтов одобрили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
К соответствующему выводу представители ведомства пришли после проведения экспертных работ, результаты которых отобразили в документации. Из данных следует, что на местности, по которой пройдет дублер проспекта Космонавтов, находятся лишь заболоченные и заброшенные сельхозугодья.
Из проекта дороги следует, что дублер начнется от поворота в южном районе, пройдет через Эльмаш, пересечет реку Пышму и объединится с улицей Фрезеровщиков. Кроме того, предусмотрено соединение с улицей Люльева. Предположительная длина дорожного полотна будет насчитывать 4,3 километра, сообщает «КП-Екатеринбург».