Свалка из останков животных обнаружена в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
По словам одного из местных жителей, останки разных животных в этом месте оставляют уже не первый раз. Другая екатеринбурженка рассказала, что на этой улице после проведения мусорной реформы в контейнеры неоднократно выбрасывали автомобильные шины на протяжении всего зимнего периода. Об этом стало известно в сообществе социальной сети ВКонтакте «Моя Сортировка (Екатеринбург)».
Напомним, некоторое время назад в Нижнем Тагиле жители на улице Быкова, 34 пожаловались на мусорную площадку, где, несмотря на периодически устанавливаемые мусорные баки, возле дома появляется свалка, кроме того, мусор оказывается разбросанным по всему двору.