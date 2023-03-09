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Updated Сегодня, 17:12

Свалка из останков животных обнаружена в Екатеринбурге

9 марта 2023, 17:12
Фото: Сообщество соцсети ВКонтакте «Моя Сортировка (Екатеринбург)»
Жители Екатеринбурга нашли свалку из костей и голов животных на улице Минометчиков, 30 неподалёку от ветеринарной клиники.
Фото: Сообщество соцсети ВКонтакте «Моя Сортировка (Екатеринбург)»

По словам одного из местных жителей, останки разных животных в этом месте оставляют уже не первый раз. Другая екатеринбурженка рассказала, что на этой улице после проведения мусорной реформы в контейнеры неоднократно выбрасывали автомобильные шины на протяжении всего зимнего периода. Об этом стало известно в сообществе социальной сети ВКонтакте «Моя Сортировка (Екатеринбург)».

Напомним, некоторое время назад в Нижнем Тагиле жители на улице Быкова, 34 пожаловались на мусорную площадку, где, несмотря на периодически устанавливаемые мусорные баки, возле дома появляется свалка, кроме того, мусор оказывается разбросанным по всему двору.

Жители дома в Нижнем Тагиле пожаловались на необорудованную мусорную площадку
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Экология#Город#Новости УрФО
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