Свалка из останков животных обнаружена в Екатеринбурге

По словам одного из местных жителей, останки разных животных в этом месте оставляют уже не первый раз. Другая екатеринбурженка рассказала, что на этой улице после проведения мусорной реформы в контейнеры неоднократно выбрасывали автомобильные шины на протяжении всего зимнего периода. Об этом стало известно в сообществе социальной сети ВКонтакте «Моя Сортировка (Екатеринбург)».