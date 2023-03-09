Тагильчанин не добился отмены уголовного дела за разбитый телефон бывшей девушки

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Уголовное дело было возбуждено 8 февраля дознавателем из отдела полиции №20. Александр Елисеев посчитал его незаконным и необоснованным, так как, по его мнению, в действиях не усматривается признаков состава преступления по ч.1 ст. 167 УК РФ. Тагильчанин, желая отменить постановление, обратился в Тагилстроевский суд с жалобой.
В суде Елисеев признал, что разбил телефон бывшей девушки Юлии Киприяновой, но пояснил, что сделал это ненамеренно, а в ходе ссоры. Также он пояснил, что возместил ущерб потерпевшей в размере стоимости телефона — 38,2 тысячи рублей.
В судебном заседании заявитель Елисеев А. А. доводы жалобы подержал в полном
объеме, указав, что телефон был им разбит на почве личных неприязненных отношений с потерпевшей. Ущерб для потерпевшей значительным не является, поскольку она является учредителем и директором ООО «Планета НТ». За 2021 год потерпевшая имела чистую прибыль более 18 миллионов рублей, о чем им представлены сведения из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, — говорится в постановлении суда. (Имеется в распоряжении TagilCity.ru).
Однако суд, проанализировав все доводы Александра Елисеева, оставил жалобу без удовлетворения.
Тагильчанка Юлия Киприянова обвиняет своего бывшего сожителя Александра Елисеева в преследовании, угрозах и порче имущества. Девушка на протяжении года несколько раз подавала заявления в полицию по этому поводу, но каждый раз получала отказ. Уголовное дело на Александра, отмены которого он пытался добиться, завели лишь в начале этого года. Сам Александр регулярно называет слова Юлии клеветой.
В феврале Юлия обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ее деле, так как, из-за преследований со стороны бывшего партнера, она опасается за свою жизнь и здоровье. Александр Бастрыкин взял дело тагильчанки на личный контроль. После этого следственный отдел Тагилстроевского района возбудил еще одно уголовное дело по статье «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями». Однако через 20 минут после получения его Юлией постановление было отменено прокуратурой. Тогда тагильчанка обратилась к Бастыркину еще раз.