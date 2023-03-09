Тагильчанин не добился отмены уголовного дела за разбитый телефон бывшей девушки

В феврале Юлия обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ее деле, так как, из-за преследований со стороны бывшего партнера, она опасается за свою жизнь и здоровье. Александр Бастрыкин взял дело тагильчанки на личный контроль. После этого следственный отдел Тагилстроевского района возбудил еще одно уголовное дело по статье «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями». Однако через 20 минут после получения его Юлией постановление было отменено прокуратурой. Тогда тагильчанка обратилась к Бастыркину еще раз.