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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Тонны зараженных яблок появятся на прилавках в Свердловской области

9 марта 2023, 09:26
Фото: 1MI
20 тонн зараженных калифорнийской щитовкой яблок допустили на прилавки на территории Свердловской области. Продукцию привезли из Кабардино-Балкарии.

Свердловское Управление Россельхознадзора поясняет, что опасность для людей несет только зараженная рассада, а сами плоды обладают пониженным фитосанитарным риском. По этой причине 20 тонн яблок с Кавказа отправятся на прилавки торговых точек, сообщила пресс-служба ведомства.

Калифорнийская щитовка — это насекомое, которое является вредителем для сельхозкультур. Из плодовых растений чаще всего вред наносит именно яблоням. Распространена и на лесистой местности, и на засаженных плодовыми деревьями территориях, и в растительности, используемой для декоративных целей.

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#Яблоко#Насекомые#Россельхознадзор#Вредители#Свердловская область#Общество#Анна Варнакина
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