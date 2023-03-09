Тонны зараженных яблок появятся на прилавках в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Свердловское Управление Россельхознадзора поясняет, что опасность для людей несет только зараженная рассада, а сами плоды обладают пониженным фитосанитарным риском. По этой причине 20 тонн яблок с Кавказа отправятся на прилавки торговых точек, сообщила пресс-служба ведомства.
Калифорнийская щитовка — это насекомое, которое является вредителем для сельхозкультур. Из плодовых растений чаще всего вред наносит именно яблоням. Распространена и на лесистой местности, и на засаженных плодовыми деревьями территориях, и в растительности, используемой для декоративных целей.