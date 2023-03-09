У тяжеловоза оторвало колесо на Серовском тракте

Житель Урала ищет свидетелей происшедшего и самого предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия. Он считает, что в розыске помогут любые данные либо о самом водителе, либо об организации, которой принадлежит тяжеловоз. О ситуации Роман рассказал в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».