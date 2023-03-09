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У тяжеловоза оторвало колесо на Серовском тракте

9 марта 2023, 07:44
Фото: Скриншот видеозаписи сообщества "ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)"
Колесо оторвалось от грузовика и влетело в легковой автомобиль. Случай попал на видео авторегистратора. Инцидент произошел на Серовском тракте, приблизительно в 10 километрах от поворота на Верхотурье 6 марта в 16:15.

Водитель Роман, который управлял легковым автомобилем, рассказал, что тяжеловозом был либо тонар MAN, либо металловоз. У него отвалилось заднее колесо. Деталь выкатилась на «встречку» и ударила движущуюся машину. Грузовик не остановился и поехал дальше.

Фото: Скриншот видеозаписи сообщества "ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)"

Житель Урала ищет свидетелей происшедшего и самого предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия. Он считает, что в розыске помогут любые данные либо о самом водителе, либо об организации, которой принадлежит тяжеловоз. О ситуации Роман рассказал в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

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#Авария#Анна Варнакина#Грузовик#Колесо#Свидетели#ДТП#Серовский тракт#Свердловская область
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