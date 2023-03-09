У тяжеловоза оторвало колесо на Серовском тракте

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Водитель Роман, который управлял легковым автомобилем, рассказал, что тяжеловозом был либо тонар MAN, либо металловоз. У него отвалилось заднее колесо. Деталь выкатилась на «встречку» и ударила движущуюся машину. Грузовик не остановился и поехал дальше.
Житель Урала ищет свидетелей происшедшего и самого предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия. Он считает, что в розыске помогут любые данные либо о самом водителе, либо об организации, которой принадлежит тяжеловоз. О ситуации Роман рассказал в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».