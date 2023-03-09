TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Ученикам екатеринбургской школы задали учить песню «Я русский» певца SHAMAN

9 марта 2023, 18:08
Пятиклассники общеобразовательной школы № 208 в Екатеринбурге выбрали учить песню «Я русский» артиста SHAMAN к конкурсу военно-патриотической песни.

Как рассказала директор школы, учащиеся пятого класса выбрали песню для предстоящего конкурса по собственной инициативе, сообщает Е1.

На выбор школьников интернет-пользователи отреагировали по-разному.

А что русским быть стыдно, это не красиво, это ужас, ужас???? Я по национальности не русская, но с удовольствием слушаю эту песню и душа моя созвучна ей!!! — написала в комментариях Е1 пользовательница под ником 280 287 635.

Про «солнечный круг» душевнее, — заметил другой комментатор Гость.

Напомним, с 2023 года российские чиновники решили ввести в школах обязательный предмет «начальная военная подготовка», где учеников будут учить собирать и разбирать автоматы, ходить строевым шагом, бросать гранаты, оказывать первую медицинскую помощь и пользоваться противогазом.

Убивать или защищать. Чему научит начальная военная подготовка школьников Тагила?
Узнать подробнее
Читайте также:
Концерт Инстасамки не планируют отменять в ЕкатеринбургеСожженное чучело, конкурсы и концерт: как в Нижнем Тагиле отпраздновали МасленицуТрое бывших выступят на концерте к 8 марта в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Новости УрФО#Общество#8 марта
Подпишитесь
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
Сегодня, 09:32
Восемь детей и неидеальная жизнь: блогер из Тагила рассказала о женском счастье
Вчера, 13:39
«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больнице
Вчера, 07:12
В Нижнем Тагиле будут вести статистику случаев нападений бродячих собак на людей
Сегодня, 15:12
В Нижнем Тагиле разрешение на земляные работы будут выдавать в МФЦ
Сегодня, 15:17
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
Сегодня, 14:20