Ученикам екатеринбургской школы задали учить песню «Я русский» певца SHAMAN

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Как рассказала директор школы, учащиеся пятого класса выбрали песню для предстоящего конкурса по собственной инициативе, сообщает Е1.
На выбор школьников интернет-пользователи отреагировали по-разному.
А что русским быть стыдно, это не красиво, это ужас, ужас???? Я по национальности не русская, но с удовольствием слушаю эту песню и душа моя созвучна ей!!! — написала в комментариях Е1 пользовательница под ником 280 287 635.
Про «солнечный круг» душевнее, — заметил другой комментатор Гость.
Напомним, с 2023 года российские чиновники решили ввести в школах обязательный предмет «начальная военная подготовка», где учеников будут учить собирать и разбирать автоматы, ходить строевым шагом, бросать гранаты, оказывать первую медицинскую помощь и пользоваться противогазом.