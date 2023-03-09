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Published Сегодня, 15:47

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Updated Сегодня, 15:49

УВЗ задолжал 1,1 миллион, а на агрокомплексе под Тагилом эксперты не нашли навоз

9 марта 2023, 15:47
Фото: TagilCity.ru
УВЗ задолжал 1,1 миллион, а на агрокомплексе под Нижним Тагилом эксперты не унюхали навоз. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 9 марта.

АО «Урал Боинг Мануфэктуринг», совместное предприятие компаний «ВСМПО-Ависма» из Верхней Салды и Boeing, приостановило работу. Причина – санкции, введенные против России.

Совместное предприятие «ВСМПО-Ависма» из Верхней Салды и Boeing приостановило работу
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Россельхознадзор Свердловской области после обращения природоохранной прокуратуры посетил поля агрокомплекса «Горноуральский» под Нижним Тагилом. Теперь свинокомплексу хотят вынести очередное предостережение.

Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
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Суд отказал в отмене возбуждения уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» в отношении мужчины, который разбил телефон своей бывшей возлюбленной. Ранее девушка обвиняла своего бывшего в побоях и порче имущества. Тогда и было заведено дело.

Тагильчанин не добился отмены уголовного дела за разбитый телефон бывшей девушки
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Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования о взыскании с «Уралвагонзавода» 1,1 млн рублей в пользу ООО «Рельс комплект Урал». С этой фирмой у оборонного предприятия был заключен договор поставки.

В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» выплатит 1,1 млн долга перед поставщиком
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Штормовые ветра прогнозируются в Свердловской области 10 марта. Порывы ветра в этот день могут достигнуть 18 метров в секунду. В Нижнем Тагиле ближе к выходным ожидается мокрый снег, а в воскресенье возможен сильный ветер. Сотрудники ГИБДД предупредили свердловчан о скользких и снежных дорогах. В связи с этим автомобилистов попросили быть осторожнее.

Сильный ветер надвигается на Свердловскую область
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Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
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