Штормовые ветра прогнозируются в Свердловской области 10 марта. Порывы ветра в этот день могут достигнуть 18 метров в секунду. В Нижнем Тагиле ближе к выходным ожидается мокрый снег, а в воскресенье возможен сильный ветер. Сотрудники ГИБДД предупредили свердловчан о скользких и снежных дорогах. В связи с этим автомобилистов попросили быть осторожнее.