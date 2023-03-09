Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
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Updated Сегодня, 15:49
АО «Урал Боинг Мануфэктуринг», совместное предприятие компаний «ВСМПО-Ависма» из Верхней Салды и Boeing, приостановило работу. Причина – санкции, введенные против России.
Россельхознадзор Свердловской области после обращения природоохранной прокуратуры посетил поля агрокомплекса «Горноуральский» под Нижним Тагилом. Теперь свинокомплексу хотят вынести очередное предостережение.
Суд отказал в отмене возбуждения уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» в отношении мужчины, который разбил телефон своей бывшей возлюбленной. Ранее девушка обвиняла своего бывшего в побоях и порче имущества. Тогда и было заведено дело.
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования о взыскании с «Уралвагонзавода» 1,1 млн рублей в пользу ООО «Рельс комплект Урал». С этой фирмой у оборонного предприятия был заключен договор поставки.
Штормовые ветра прогнозируются в Свердловской области 10 марта. Порывы ветра в этот день могут достигнуть 18 метров в секунду. В Нижнем Тагиле ближе к выходным ожидается мокрый снег, а в воскресенье возможен сильный ветер. Сотрудники ГИБДД предупредили свердловчан о скользких и снежных дорогах. В связи с этим автомобилистов попросили быть осторожнее.