TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В детсаду Екатеринбурга найдено поддельное масло

9 марта 2023, 12:20
Фото: 1MI
Поддельное масло обнаружили в детсаду Екатеринбурга специалисты Россельхознадзора. Нашли его во время проверки в начале февраля.

Сперва специалисты осуществляли отбор проб молочной продукции в детсаду №47 в Екатеринбурге. По результатам лабораторных исследований, проведенных Россельхознадзором, было выявлено, что масло не соответствует регламентам Таможенного союза продукции, выработанной ООО «Елизаветинское».

Молочные жиры в этом масле оказались заменены растительными. Для изъятия из оборота этого масла эти данные были в оперативные сроки переданы в само ДОУ.

Помимо этого, был проведен дополнительный мониторинг ФГИС «Меркурий». Выяснилось, что в детсаду есть и нарушения Пприказа Минсельхоза РФ «Об утверждении ветеринарных правил организации работы» при оформлении документов. Поэтому уполномоченному лицу организации приостановили регистрацию в системе ФГИС «Ветис.Паспорт» на 10-дневный период.

В Свердловской области осудили производителя поддельного сливочного масла
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Масло#Детский сад#Проверка#ДОУ#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
Сегодня, 09:32
Восемь детей и неидеальная жизнь: блогер из Тагила рассказала о женском счастье
Вчера, 13:39
«Не ори, не пугай людей»: соседка о последних днях тагильчанки в Демидовской больнице
Вчера, 07:12
В Нижнем Тагиле будут вести статистику случаев нападений бродячих собак на людей
Сегодня, 15:12
В Нижнем Тагиле разрешение на земляные работы будут выдавать в МФЦ
Сегодня, 15:17
Ложное объявление воздушной тревоги прозвучало в Свердловской области
Сегодня, 14:20