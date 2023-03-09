В детсаду Екатеринбурга найдено поддельное масло

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Сперва специалисты осуществляли отбор проб молочной продукции в детсаду №47 в Екатеринбурге. По результатам лабораторных исследований, проведенных Россельхознадзором, было выявлено, что масло не соответствует регламентам Таможенного союза продукции, выработанной ООО «Елизаветинское».
Молочные жиры в этом масле оказались заменены растительными. Для изъятия из оборота этого масла эти данные были в оперативные сроки переданы в само ДОУ.
Помимо этого, был проведен дополнительный мониторинг ФГИС «Меркурий». Выяснилось, что в детсаду есть и нарушения Пприказа Минсельхоза РФ «Об утверждении ветеринарных правил организации работы» при оформлении документов. Поэтому уполномоченному лицу организации приостановили регистрацию в системе ФГИС «Ветис.Паспорт» на 10-дневный период.