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Published Сегодня, 09:52

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Updated Сегодня, 09:54

В Екатеринбурге смягчен приговор обвиненному в педофилии мужчине

9 марта 2023, 09:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге смягчен приговор в отношении мужчины, которого ранее жена обвинила в педофилии.

Речь идет о жителе села под Камышловым Алане Кадалаеве, которого супруга и неродной сын-подросток обвинили в педофилии после ссоры на фоне развода. Изначально Алану было назначено 15 лет колонии строгого режима. Теперь же этот срок сократили на 2 месяца, пишет Е1.

По данным адвоката мужчины, по апелляции им удалось исключить применение оружия, а также последствия в виде тяжкого вреда здоровью. Сам мужчине не признавал, что совершал что-то подобное. Он настаивал, что его оклеветали.

С супругой они прожили больше 10 лет, у них двое общих малолетних детей. По словам адвоката, проблемы у подростка, связанные со странным поведением, наблюдаются с детства, но винят в этом Алана. Нарушения здоровья мальчика, по ее словам, приписывают как последствие после якобы применением Аланом действий сексуального характера.

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