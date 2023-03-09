В Екатеринбурге смягчен приговор обвиненному в педофилии мужчине

С супругой они прожили больше 10 лет, у них двое общих малолетних детей. По словам адвоката, проблемы у подростка, связанные со странным поведением, наблюдаются с детства, но винят в этом Алана. Нарушения здоровья мальчика, по ее словам, приписывают как последствие после якобы применением Аланом действий сексуального характера.