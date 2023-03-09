В Екатеринбурге смягчен приговор обвиненному в педофилии мужчине

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Речь идет о жителе села под Камышловым Алане Кадалаеве, которого супруга и неродной сын-подросток обвинили в педофилии после ссоры на фоне развода. Изначально Алану было назначено 15 лет колонии строгого режима. Теперь же этот срок сократили на 2 месяца, пишет Е1.
По данным адвоката мужчины, по апелляции им удалось исключить применение оружия, а также последствия в виде тяжкого вреда здоровью. Сам мужчине не признавал, что совершал что-то подобное. Он настаивал, что его оклеветали.
С супругой они прожили больше 10 лет, у них двое общих малолетних детей. По словам адвоката, проблемы у подростка, связанные со странным поведением, наблюдаются с детства, но винят в этом Алана. Нарушения здоровья мальчика, по ее словам, приписывают как последствие после якобы применением Аланом действий сексуального характера.