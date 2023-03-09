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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

В Нижнем Тагиле будут вести статистику случаев нападений бродячих собак на людей

9 марта 2023, 15:12
Фото: 1MI
Правительство Свердловской области опубликовало новое постановление, согласно которому муниципалитеты, в том числе и Нижний Тагил, должны предоставлять в региональный Департамент ветеринарии статистику случаев нападения бездомных собак на граждан.

Согласно документу, ответственными за создание условий для снижения риска причинения бездомными собаками жизни и здоровью свердловчан являются региональный Департамент ветеринарии, а также органы местного самоуправления муниципальных образований.

На последних возложена обязанность по организации мероприятий по отлову таких животных специализированными компаниями. При этом чиновники должны соблюдать требования законодательства по защите животных от жестокого обращения.

Теперь муниципалитетам необходимо вести статистику фактов нападения бродячих собак, которые повлекли смерть человека или вред его здоровью, а затем ежеквартально отправлять отчет в Департамент ветеринарии. При этом будет учитываться число маркированных и немаркированных животных. К участию в сборе данных мониторинга можно привлекать представителей зоозащитных организаций, компаний, управляющих многоквартирными домами, волонтеров и местных жителей.

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Кроме того, нужно фиксировать случаи массового скопления бездомных собак в стаи, а также их нахождения в общественных местах, местах накопления мусора и границ тепловых сетей.

Отмечается, что гражданам недопустимо провоцировать бродячих псов на агрессию, жестоко обращаться с ними, прикармливать и укрывать от отлова. Отлов с последующим помещением в приют должен быть организован при поступлении письменных и устных обращений физических и юридических лиц.

На основе полученных данных Департамент ветеринарии будет проводить анализ информации, рассчитывать показатель напряженности ситуации и направлять его в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

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