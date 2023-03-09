В Нижнем Тагиле будут вести статистику случаев нападений бродячих собак на людей

Теперь муниципалитетам необходимо вести статистику фактов нападения бродячих собак, которые повлекли смерть человека или вред его здоровью, а затем ежеквартально отправлять отчет в Департамент ветеринарии. При этом будет учитываться число маркированных и немаркированных животных. К участию в сборе данных мониторинга можно привлекать представителей зоозащитных организаций, компаний, управляющих многоквартирными домами, волонтеров и местных жителей.