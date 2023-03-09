В Нижнем Тагиле ожидаются снегопад, шквалистый ветер и оттепель

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Уральские синоптики прогнозируют местным жителям сильный ветер до 15-20 м/с, метели и снегопады, а также сильные оттепели до -1…+4 градусов тепла.
Ночью температура воздуха в регионе будет понижаться до -6…11 градусов. Об этом тагильчанам сообщает сервис Уралгидрометцентр.
В пятницу, 10 марта, температура воздуха повысится до +2…+7 градусов тепла, кроме того, в городе будут продолжаться атмосферные осадки в виде снега с дождём.
В субботу, 11 марта, температура воздуха в Нижнем Тагиле будет достигать 0…+5 градусов.
В связи с продолжительными оттепелями и осадками также есть вероятность гололедицы и налипания снега на уличных проводах. Такое предупреждение сделала дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила