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Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

В Нижнем Тагиле ожидаются снегопад, шквалистый ветер и оттепель

9 марта 2023, 04:10
Фото: 1MI
Осадки в виде снега, повышение температуры и ветер прогнозируются на 9–10 марта 2023 года в Нижнем Тагиле.

Уральские синоптики прогнозируют местным жителям сильный ветер до 15-20 м/с, метели и снегопады, а также сильные оттепели до -1…+4 градусов тепла.

Ночью температура воздуха в регионе будет понижаться до -6…11 градусов. Об этом тагильчанам сообщает сервис Уралгидрометцентр.

В пятницу, 10 марта, температура воздуха повысится до +2…+7 градусов тепла, кроме того, в городе будут продолжаться атмосферные осадки в виде снега с дождём.

В субботу, 11 марта, температура воздуха в Нижнем Тагиле будет достигать 0…+5 градусов.

В связи с продолжительными оттепелями и осадками также есть вероятность гололедицы и налипания снега на уличных проводах. Такое предупреждение сделала дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила

#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Прогноз погоды#Прогноз#Погода#Снег#Природа
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