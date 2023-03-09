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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Нижнем Тагиле разрешение на земляные работы будут выдавать в МФЦ

9 марта 2023, 15:17
Фото: 1MI
Перечень услуг, которые предоставляются жителям Нижнего Тагила по принципу «одного окна» в МФЦ, дополнен новым пунктом. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.
В соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным с администрацией Нижнего Тагила, разрешение на земляные работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий, теперь будут выдаваться в МФЦ. Например, на реконструкцию или ремонт подземных коммуникаций, забивку свай и шпунта, планировку грунта или буровые работы. Ранее разрешение надо было получать в администрации города, — рассказала редакции TagilCity.ru ВРИО директора ГБУ СО «МФЦ» Анастасия Зайруллина.

Для получения разрешения тагильчанам необходимо предоставить:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

В МФЦ отметили, что для устройства автомобильных стоянок, а также павильонов ожидания пассажирского транспорта, средств наружной рекламы и малых архитектурных форм заявителям необходимо подготовить дополнительную документацию.

В обоих случаях специалистам МФЦ нужно предоставить:

  • письменный запрос на производство земляных работ, согласованный с администрацией района;
  • фотоматериалы, которые подтверждают состояние объекта до нарушения благоустройства;
  • свидетельство о допуске к определенному виду работ.

Для обустройства стоянок или парковок автомобилей понадобится согласование городского Управления архитектуры и градостроительства и владельцев инженерных коммуникаций по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории, а также документы на земельный участок.

При установке павильонов ожидания пассажирского транспорта средств наружной рекламы малых архитектурных форм нужны следующие документы.

  • рабочая документация и паспорт на установку малых архитектурных форм;
  • разрешение на установку (для рекламных конструкций);
  • согласованный с Управлением архитектуры и градостроительства план благоустройства (для павильонов и малых архитектурных форм).
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#Евгения Сафина#Постановление#Работа#Мфц#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Свердловская область#Земляные работы
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