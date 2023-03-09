В Нижнем Тагиле разрешение на земляные работы будут выдавать в МФЦ

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным с администрацией Нижнего Тагила, разрешение на земляные работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий, теперь будут выдаваться в МФЦ. Например, на реконструкцию или ремонт подземных коммуникаций, забивку свай и шпунта, планировку грунта или буровые работы. Ранее разрешение надо было получать в администрации города, — рассказала редакции TagilCity.ru ВРИО директора ГБУ СО «МФЦ» Анастасия Зайруллина.
Для получения разрешения тагильчанам необходимо предоставить:
В МФЦ отметили, что для устройства автомобильных стоянок, а также павильонов ожидания пассажирского транспорта, средств наружной рекламы и малых архитектурных форм заявителям необходимо подготовить дополнительную документацию.
В обоих случаях специалистам МФЦ нужно предоставить:
Для обустройства стоянок или парковок автомобилей понадобится согласование городского Управления архитектуры и градостроительства и владельцев инженерных коммуникаций по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории, а также документы на земельный участок.
При установке павильонов ожидания пассажирского транспорта средств наружной рекламы малых архитектурных форм нужны следующие документы.