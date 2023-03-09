В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» выплатит 1,1 млн долга перед поставщиком

Добавим, что это не единственный иск ООО «Рельс комплект Урал» к оборонному предприятию Нижнего Тагила. Так, в настоящее время, судя по картотеке, в Арбитражном суде Свердловской области между ними рассматриваются два экономических спора по гражданским правоотношениям на общую сумму 7,8 млн рублей.