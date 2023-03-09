В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» выплатит 1,1 млн долга перед поставщиком

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Изначально предприятие намеревалось отсудить 4,1 млн рублей задолженности и неустойки по договору, заключенному летом 2022 года. Именно на эту сумму ООО «Рельс комплект Урал» поставил УВЗ товар.
Обязательства по оплате поставленного товара ответчиком исполнялись не надлежащим образом, в связи с чем, у ответчика перед истцом, с учетом произведенных им оплат, образовалась задолженность в сумме 1,1 млн рублей, — следует из материалов дела.
Завод не смог доказать, что деньги были выплачены поставщику, поэтому суд удовлетворил эти требования в части взыскания основного долга. Кроме того, в эту сумму вошли 123 215 рублей как проценты за пользование чужими средствами.
Добавим, что это не единственный иск ООО «Рельс комплект Урал» к оборонному предприятию Нижнего Тагила. Так, в настоящее время, судя по картотеке, в Арбитражном суде Свердловской области между ними рассматриваются два экономических спора по гражданским правоотношениям на общую сумму 7,8 млн рублей.