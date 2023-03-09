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В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» выплатит 1,1 млн долга перед поставщиком

9 марта 2023, 06:08
Фото: TagilCity.ru
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования о взыскании с «Уралвагонзавода» 1,1 млн рублей в пользу ООО «Рельс комплект Урал», с которой у оборонного предприятия был заключен договор поставки.

Изначально предприятие намеревалось отсудить 4,1 млн рублей задолженности и неустойки по договору, заключенному летом 2022 года. Именно на эту сумму ООО «Рельс комплект Урал» поставил УВЗ товар.

Обязательства по оплате поставленного товара ответчиком исполнялись не надлежащим образом, в связи с чем, у ответчика перед истцом, с учетом произведенных им оплат, образовалась задолженность в сумме 1,1 млн рублей, — следует из материалов дела.

Завод не смог доказать, что деньги были выплачены поставщику, поэтому суд удовлетворил эти требования в части взыскания основного долга. Кроме того, в эту сумму вошли 123 215 рублей как проценты за пользование чужими средствами.

«Уралвагонзавод» по суду выплатит 45 млн долга за поставку оборудования
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Добавим, что это не единственный иск ООО «Рельс комплект Урал» к оборонному предприятию Нижнего Тагила. Так, в настоящее время, судя по картотеке, в Арбитражном суде Свердловской области между ними рассматриваются два экономических спора по гражданским правоотношениям на общую сумму 7,8 млн рублей.

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