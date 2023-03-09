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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В Свердловской области осудили производителя поддельного сливочного масла

9 марта 2023, 10:43
Фото: 1MI
Региональный Роспотребнадзор выиграл иск к производителю поддельного сливочного масла. Причиной для судебных разборок стала жалоба на продукцию на территории Свердловской области и в других субъектах России.

Ее изготовителем является ИП Заботина А. А. Производство у предпринимательницы находится в поселке Октябрьский.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в масле не находится молочное сырье, к тому же оно вовсе заменено растительным. А жирнокислотный состав не соответствовал составу молочного жира коровьего молока.

В результате Октябрьский районный суд решил признать действия предпринимательницы нарушающими закон. Суд обязал ИП использовать только молочное сырье при производстве сливочного масла.

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#Елена Озерова#Масло#Подделка#ИП#Предприниматель#Роспотребнадзор#Происшествия#Новости УрФО
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