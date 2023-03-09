В Свердловской области осудили производителя поддельного сливочного масла

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Ее изготовителем является ИП Заботина А. А. Производство у предпринимательницы находится в поселке Октябрьский.
Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в масле не находится молочное сырье, к тому же оно вовсе заменено растительным. А жирнокислотный состав не соответствовал составу молочного жира коровьего молока.
В результате Октябрьский районный суд решил признать действия предпринимательницы нарушающими закон. Суд обязал ИП использовать только молочное сырье при производстве сливочного масла.