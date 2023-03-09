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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Wb опровергли слухи о том, что маркетплейс дискриминирует чеченцев и дагестанцев

Сегодня, 13:33
На сегодняшний день в Wildberries работают несколько тысяч жителей Дагестана и Чечни, ни с какими препятствиями при трудоустройстве на работу в компанию жители этих регионов не сталкиваются.

В беседе с NEWS.ru пресс-служба онлайн-ретейлера Wildberries опровергла обвинения интернет-издания Baza в дискриминации жителей Чечни и Дагестана. В одной из своих публикаций в Telegram-канале, Baza сообщает, что в Wildberries якобы устная договоренность не брать на работу чеченцев и дагестанцев.

Эту публикацию в пресс-службе компании назвали откровенным фейком. Представители компании отметили, что Telegram-каналы уже далеко не в первый раз размещают ложную информацию, подтверждая ее весьма сомнительными видео и комментариями к ним. Нередко интернет-журналисты просто сочиняют несуществующие событие.

«‎Только в логистических комплексах нашей онлайн-платформы работают несколько тысяч жителей этих регионов страны. Мы очень высоко ценим их как работников и коллег, они отличаются трудолюбием и доброжелательностью»‎, — подчеркнули в Wildberries.

Чтобы расставить все точки над «i», компания предлагает журналистам Baza приехать на встречу с сотрудниками Wildberries из Чечни и Дагестана.

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