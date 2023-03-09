В Wb опровергли слухи о том, что маркетплейс дискриминирует чеченцев и дагестанцев

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В беседе с NEWS.ru пресс-служба онлайн-ретейлера Wildberries опровергла обвинения интернет-издания Baza в дискриминации жителей Чечни и Дагестана. В одной из своих публикаций в Telegram-канале, Baza сообщает, что в Wildberries якобы устная договоренность не брать на работу чеченцев и дагестанцев.
Эту публикацию в пресс-службе компании назвали откровенным фейком. Представители компании отметили, что Telegram-каналы уже далеко не в первый раз размещают ложную информацию, подтверждая ее весьма сомнительными видео и комментариями к ним. Нередко интернет-журналисты просто сочиняют несуществующие событие.
«Только в логистических комплексах нашей онлайн-платформы работают несколько тысяч жителей этих регионов страны. Мы очень высоко ценим их как работников и коллег, они отличаются трудолюбием и доброжелательностью», — подчеркнули в Wildberries.
Чтобы расставить все точки над «i», компания предлагает журналистам Baza приехать на встречу с сотрудниками Wildberries из Чечни и Дагестана.