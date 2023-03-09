В Wb опровергли слухи о том, что маркетплейс дискриминирует чеченцев и дагестанцев

На сегодняшний день в Wildberries работают несколько тысяч жителей Дагестана и Чечни, ни с какими препятствиями при трудоустройстве на работу в компанию жители этих регионов не сталкиваются.