Водитель прокатил школьника на смертельно опасном аттракционе в Белоярском районе

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Известно, что о случившемся сообщил изданию Е1 свидетель недетских развлечений. Он записал видео, на котором видно: по проселочной дороге едет легковой автомобиль, а за ним — сидящий на «ватрушке» школьник.
ГИБДД начала проверку и процедуру установления личности водителя. Ведомство признает опасность подобного вида развлечений и указывает на их недопустимость. За нарушение ПДД водителю грозит штраф, а собранные материалы дела отправят для дальнейших разбирательств в ПДН. В результате проверки родителей ребенка также могут наказать за ненадлежащее исполнение родительских обязательств.