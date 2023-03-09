Водитель прокатил школьника на смертельно опасном аттракционе в Белоярском районе

ГИБДД начала проверку и процедуру установления личности водителя. Ведомство признает опасность подобного вида развлечений и указывает на их недопустимость. За нарушение ПДД водителю грозит штраф, а собранные материалы дела отправят для дальнейших разбирательств в ПДН. В результате проверки родителей ребенка также могут наказать за ненадлежащее исполнение родительских обязательств.