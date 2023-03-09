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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

Водитель прокатил школьника на смертельно опасном аттракционе в Белоярском районе

9 марта 2023, 05:04
Фото: 1MI

Водитель пристегнул «бублик» к машине и прокатил ребенка в Белоярском районе

Водитель пристегнул к автомобилю ватрушку, на которой решил прокатить ребенка. На смертельно опасный аттракцион отреагировали сотрудники Госавтоинспекции. Инцидент произошел в поселке Чистые Росы в Белоярском районе.

Известно, что о случившемся сообщил изданию Е1 свидетель недетских развлечений. Он записал видео, на котором видно: по проселочной дороге едет легковой автомобиль, а за ним — сидящий на «ватрушке» школьник.

ГИБДД начала проверку и процедуру установления личности водителя. Ведомство признает опасность подобного вида развлечений и указывает на их недопустимость. За нарушение ПДД водителю грозит штраф, а собранные материалы дела отправят для дальнейших разбирательств в ПДН. В результате проверки родителей ребенка также могут наказать за ненадлежащее исполнение родительских обязательств.

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#Анна Варнакина#Дети#Происшествия#ГИБДД#Аттракционы#Нарушение ПДД#Белоярский
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