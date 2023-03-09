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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Водителей предупредили о непогоде на дорогах Нижнего Тагила

9 марта 2023, 13:52
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле водителей предупредили о непогоде на дорогах. Автолюбителей призвали к внимательному вождению.

Предупреждение о гололеде разослал Отдел пропаганды ГИБДД. Здесь сообщили, что за рулем в таких погодных условиях нужно быть предельно внимательными и осторожными.

Также сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Пешеходов просят при переходе дороги снимать капюшон, чтобы автомобилисты при движении замечали их.

Также в ГАИ отметили, что в условиях гололеда затормозить также быстро, как без него, не получится. Поэтому следует тормозить заранее.

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#Свердловская область#Водители#ДТП#ГИБДД#Скорость#Гололед#Общество#Новости УрФО#Елена Озерова#Нижний Тагил
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