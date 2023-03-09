Водителей предупредили о непогоде на дорогах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Предупреждение о гололеде разослал Отдел пропаганды ГИБДД. Здесь сообщили, что за рулем в таких погодных условиях нужно быть предельно внимательными и осторожными.
Также сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Пешеходов просят при переходе дороги снимать капюшон, чтобы автомобилисты при движении замечали их.
Также в ГАИ отметили, что в условиях гололеда затормозить также быстро, как без него, не получится. Поэтому следует тормозить заранее.