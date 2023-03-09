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Житель Нижневартовска взял в заложники ребенка и открыл стрельбу

9 марта 2023, 05:47
telegram-канал SHOT
Рано утром житель Нижневартовска заперся в квартире дома 50Б на улице Северная со своим сыном и прислал в редакцию Muksun.fm сообщения с угрозами убийства ребенка.

Нижневартовчанин работает в администрации города заместителем начальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества. Он назвал два условия для освобождения сына: поговорить с людьми, в том числе с Бастрыкиным (глава СК РФ – прим. ред), и повесить нескольких человек на городской площади.

Также мужчина сообщил о том, что принял таблетки, закрыл и забаррикадировал входную дверь, сломал дверные замки и в настоящий момент находится возле окна, вооружившись двумя ружьями. Периодически раздаются выстрелы, пишет Muksun.fm.

Приехавшие на место происшествия полицейские оцепили двор и проводят эвакуацию остальных жителей дома. Чуть позже житель Нижневартовска сообщил, что состояние сына в порядке и опасности для его жизни и здоровья нет.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Дети#Теракт#Происшествия#Нижневартовск#Видео
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