Житель Нижневартовска взял в заложники ребенка и открыл стрельбу

Нижневартовчанин работает в администрации города заместителем начальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества. Он назвал два условия для освобождения сына: поговорить с людьми, в том числе с Бастрыкиным (глава СК РФ – прим. ред), и повесить нескольких человек на городской площади.