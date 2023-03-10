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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

20 человек чуть не сгорели в психоневрологическом интернате в Тавде

10 марта 2023, 09:05
Фото: 19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ по СО

Более 250 человек эвакуировались из горящего психоневрологического интерната в Тавде

В психоневрологическом интернате 9 марта в 16:09 по уральскому времени случился пожар. В комнате временного наблюдения загорелся матрац. Из здания, которое находится в переулке Сельском, 9 в Тавде, эвакуировали 253 человека.

Все люди вышли из помещений самостоятельно, еще до прибытия сотрудников МЧС. Еще 20 человек были спасены звеньями газодымозащитной службы.

Известно, что очагом воспламенения стал матрац. Пожар возник на площади в 5 квадратных метров. Открытое горение удалось потушить в 16:21. О том, какова причина возникновения огня и какой ущерб нанесен пожаром, будет известно позднее. О случившемся сообщило сообщество 19 пожарно-спасательного отряда в Тавде на странице в социальной сети.

Фото: 19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ по СО
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