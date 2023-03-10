20 человек чуть не сгорели в психоневрологическом интернате в Тавде

Известно, что очагом воспламенения стал матрац. Пожар возник на площади в 5 квадратных метров. Открытое горение удалось потушить в 16:21. О том, какова причина возникновения огня и какой ущерб нанесен пожаром, будет известно позднее. О случившемся сообщило сообщество 19 пожарно-спасательного отряда в Тавде на странице в социальной сети.