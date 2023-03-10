Аферист-сантехник украл полмиллиона у 87-летней жительницы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Пенсионерка обратилась в полицию вечером 9 марта. Она рассказала, что днем в этот день были перебои с электричеством. В это время в дверь позвонил неизвестный мужчина и сказал, что у женщины в квартире лопнула труба. Затем лжесантехник начал осматривать батареи и отметил, что их необходимо ремонтировать.
Злоумышленник был готов провести работы бесплатно, если екатеринбурженка покажет ему удостоверение ветерана труда. Доверчивая пенсионерка пошла в комнату и достала документ из ежедневника. Там же лежали 510 тысяч рублей. Потерпевшая показала удостоверение мошеннику, а ежедневник убрала под кровать.
После этого мужчина дал ей плоскогубцы и попросил зажать на кухне трубу, которая «лопнула». Женщина исполнила его просьбу и провела там около 15 минут, выполняя поручение. Когда она вернулась, то увидела, что открытая дверь входная дверь, а «сантехник» похитил деньги и пропал.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, сообщает УМВД по Екатеринбургу.