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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:35

Аферист-сантехник украл полмиллиона у 87-летней жительницы Екатеринбурга

10 марта 2023, 09:33
Фото: 1MI
87-летняя жительница Екатеринбурга лишилась 510 тысяч рублей, попавшись на уловки мошенника, который под видом сантехника «чинил трубы» у нее в квартире.

Пенсионерка обратилась в полицию вечером 9 марта. Она рассказала, что днем в этот день были перебои с электричеством. В это время в дверь позвонил неизвестный мужчина и сказал, что у женщины в квартире лопнула труба. Затем лжесантехник начал осматривать батареи и отметил, что их необходимо ремонтировать.

Злоумышленник был готов провести работы бесплатно, если екатеринбурженка покажет ему удостоверение ветерана труда. Доверчивая пенсионерка пошла в комнату и достала документ из ежедневника. Там же лежали 510 тысяч рублей. Потерпевшая показала удостоверение мошеннику, а ежедневник убрала под кровать.

После этого мужчина дал ей плоскогубцы и попросил зажать на кухне трубу, которая «лопнула». Женщина исполнила его просьбу и провела там около 15 минут, выполняя поручение. Когда она вернулась, то увидела, что открытая дверь входная дверь, а «сантехник» похитил деньги и пропал.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

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#Евгения Сафина#Полиция#Мошенники#Кража#Сантехник#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург
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