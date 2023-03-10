Аферист-сантехник украл полмиллиона у 87-летней жительницы Екатеринбурга

Пенсионерка обратилась в полицию вечером 9 марта. Она рассказала, что днем в этот день были перебои с электричеством. В это время в дверь позвонил неизвестный мужчина и сказал, что у женщины в квартире лопнула труба. Затем лжесантехник начал осматривать батареи и отметил, что их необходимо ремонтировать.